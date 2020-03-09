Чому Герцогиня Камілла не отримає титул королеви у майбутньому

Проте дружина герцогиня Камілла не зможе отримати повноваження королеви, адже їхній шлюб став другим для принца Чарльза.
Як повідомив представник королівської пари для видання The Times, у майбутньому Камілла буде використовувати титул принцеси-консорт, а не королеви-консорт – традиційний статус дружини правлячого короля. Таке рішення членів британської монаршої родини зумовлене тим, що цей шлюб принца Чарльза став другим, після трагічної смерті принцеси Діани.
Як наголошують джерела, ці детелі були затверджені ще 2005 року, коли принц Чарльз та Камілла дали подружні обітниці.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
All aboard! The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall helped celebrate the 20th anniversary of @transportforlondon today with a ride on a new fully electric London bus. Their Royal Highnesses travelled from Clarence House to the London Transport Museum in Covent Garden. Set up in 2000 to bring London’s transport network together under one integrated body, TfL helps tourists and Londoners get around the city safely, by bus, tube and train. Their motto is ‘Keeping London moving’!
"Герцогиня стане відомою як принцеса-консорт, коли принц займе королівський трон. Це було затверджено під час одруження і рішення не набуло змін",– зазначили представники.
Варто зазначити, що перша дружина принца Чарльза Діана носила титул принцеса Уельська. Її життя трагічно обірвалося в автокатастрофі після 15 років шлюбу, який завершився за рік до її смерті. За кілька років син Її Величності одружився вдруге з Каміллою Боулз. Їхня весільна церемонія була позбавлена традиційної розкоші, адже була не надто схвально сприйнята у королівській родині та суспільстві. Тому дружина прийняла рішення відмовитися від титула принцеса Уельська, а натомість використовує звання герцогиня Корнуольська.