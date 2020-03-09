Чому Герцогиня Камілла не отримає титул королеви у майбутньому

Новини шоу бізнесу:71-річний принц Чарльз є наступником матері Єлизавети ІІ на престол. Після того, як він очолить британську монархію, йому буде присвоєно титул короля.

Проте дружина герцогиня Камілла не зможе отримати повноваження королеви, адже їхній шлюб став другим для принца Чарльза.

Як повідомив представник королівської пари для видання The Times, у майбутньому Камілла буде використовувати титул принцеси-консорт, а не королеви-консорт – традиційний статус дружини правлячого короля. Таке рішення членів британської монаршої родини зумовлене тим, що цей шлюб принца Чарльза став другим, після трагічної смерті принцеси Діани.

Як наголошують джерела, ці детелі були затверджені ще 2005 року, коли принц Чарльз та Камілла дали подружні обітниці.

"Герцогиня стане відомою як принцеса-консорт, коли принц займе королівський трон. Це було затверджено під час одруження і рішення не набуло змін",– зазначили представники.

Варто зазначити, що перша дружина принца Чарльза Діана носила титул принцеса Уельська. Її життя трагічно обірвалося в автокатастрофі після 15 років шлюбу, який завершився за рік до її смерті. За кілька років син Її Величності одружився вдруге з Каміллою Боулз. Їхня весільна церемонія була позбавлена традиційної розкоші, адже була не надто схвально сприйнята у королівській родині та суспільстві. Тому дружина прийняла рішення відмовитися від титула принцеса Уельська, а натомість використовує звання герцогиня Корнуольська.