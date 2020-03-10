Івлєєва відсвяткувала день народження на батьківщині Елджея

Новини шоу бізнесу:Настя Івлеева, вже другий рік поспіль, відзначає 8 березня в Новосибірську – рідному місті Елджея.

Так уже сталося, що він туди приїжджає з концертом саме 8 березня, на її день народження. Адже Івлєєвій випало народитися саме 8 березня. Як правило, жінки з такою датою народження почуваються обділеними, тому що їм дістається один подарунок – відразу за два свята. Але це не про Настю.

Елджей вже другий рік вітає її в день народження зі сцени, і тому Насті дістається привітань від усього Новосибірська. Це якщо не рахувати того, що зазвичай пишуть їй у Мережі. Цьогоріч Елджей знову під час концерту привітав Настю Івлєєву з її днем народження, а заодно подарував їй пісню “Я хочу тебе на 360°”. Але перед цим він привітав зі святом 8 Березня всіх дівчат Новосибірська, як навчив його дідусь. Дідусь популярного репера особисто прийшов на концерт разом зі всією сім’єю, щоби послухати пісні свого знаменитого онука, а заодно перевірити, чи виконає той його прохання

Онук прохання виконав. Ще й розповів усім, що так велів йому дідусь. Загалом, тепер зрозуміло до кого придався сам репер, якщо дід здатний змусити свого норовливого онука слідувати його настановам.

Загалом, поки Елджей відривався на сцені, попутно зізнаючись своїм землякам у любові, Івлєєва насолоджувалася становищем королеви балу, сидячи з рідними і друзями Элджея на VIP-місцях.

Те, що Анастасія Івлєєва 8 березня їздила до Новосибірська, стало відомо ще з її привітання, яке вона опублікувала у своєму Instagram. Там була позначена геолокація, в якій знаходиться популярна блогерша і телеведуча.

“Зі святом, дєвАчки! Мої дорогі підписниці, однодумниці, подружаньки і просто @х*єнні бабоньки! Знайте, що ви найкращі! Люблю до неба❤”, – підписала Івлєєва свій знімок із кульками і букетом білих троянд.

Звичайно, такою публікацією вона відразу натрапила вона відповідні привітання. Причому відразу і з 8 березня, і з днем народження.

У перебігу дня Настя Івлеєєва ділилася у своїх сторіз знімками про те, як проходить день у столиці Сибіру. Найбільше підписників потішило фото оберемка тюльпанів, якого нікуди було подіти. Тому Настя розмістила їх у біде, щоб не зів’яли. Вийшло так живописненько.

Ну, а ввечері був той самими концерт, сповнений хітів Елджея , його зізнань у коханні своїй дружині і рідному Новосибірську, а також шалених заздрощів новосибірських тінейджерок до розововолосої блогерші, яка зуміла забрати у них Олексія Узенюка. Отже, свято вдалося в усіх сенсах.

Виходить, що чутки про розрив зіркової пари сильно перебільшені. Все у них нормально, і не виключено, що найближчим часом підтвердиться інше припущення – про те, що Настя Івлєєва вагітна. А що, треба ж і реперам із блогерами якось розмножуватися.