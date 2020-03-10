Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Граф Вессекський святкує 56-річчя (Фото)

Граф Вессекський святкує 56-річчя (Фото)
14:18 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 10 березня, у королівській родині відзначають 56 день народження наймолодшого сина королеви Єлизавети ІІ.

Граф Вессекський – одинадцятий претендент на престол. Він причетний до всіх офіційних урочистостей британської монаршої родини та часто з'являється на публіці поряд з дружиною Софі.

Лише вчора, 9 березня, королівська сім'я здійснила довгоочікуваний вихід у повному складі. На святковій службі з нагоди Дня Співдружності граф та графиня Вессекські з'явилися разом з Її Величністю, герцогами Кембриджськими та Сессекськими, принцом Уельським та герцогинею Корнуольською. 

Вже сьогодні, 10 березня, на офіційній сторінці британської монаршої родини в інстаграмі з'явився зворушливий кадр, яким Букінгемський палац привітав графа Едварда з днем народження. Так, архівний знімок зроблений ще 1965 року, коли сину королеви Єлизавети ІІ виповнився лише один рік. Графа Вессекського Її Величність тримає на руках поблизу заміської резиденції Фрогмор-гаус неподалік Віндзорського замку.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy birthday to The Earl of Wessex, who celebrates his 56th birthday today. . The Earl of Wessex (then Prince Edward) with The Queen at Frogmore House in Windsor in 1965.

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

З днем народження графа Вессекського, який сьогодні святкує свій 56-й день народження, – йдеться у привітанні. 

Модні брови 2020, які вони повинні бути

Варто наголосити, що граф Едвард одружився з дружиною Софі 20 років тому. До шлюбу вона працювала у сфері зв'язків з громадськістю, а зараз підтримує чоловіка у королівських справах. Разом подружжя виховує двох дітей – 16-річну леді Луїзу та 12-річного Джеймса. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Британия, Королева, День народження, Єлизавета ІІ, Королівська родина, Граф Вессекський, Граф Едвард, Монарша Родина.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся