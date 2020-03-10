Граф Вессекський святкує 56-річчя (Фото)

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 10 березня, у королівській родині відзначають 56 день народження наймолодшого сина королеви Єлизавети ІІ.

Граф Вессекський – одинадцятий претендент на престол. Він причетний до всіх офіційних урочистостей британської монаршої родини та часто з'являється на публіці поряд з дружиною Софі.

Лише вчора, 9 березня, королівська сім'я здійснила довгоочікуваний вихід у повному складі. На святковій службі з нагоди Дня Співдружності граф та графиня Вессекські з'явилися разом з Її Величністю, герцогами Кембриджськими та Сессекськими, принцом Уельським та герцогинею Корнуольською.

Вже сьогодні, 10 березня, на офіційній сторінці британської монаршої родини в інстаграмі з'явився зворушливий кадр, яким Букінгемський палац привітав графа Едварда з днем народження. Так, архівний знімок зроблений ще 1965 року, коли сину королеви Єлизавети ІІ виповнився лише один рік. Графа Вессекського Її Величність тримає на руках поблизу заміської резиденції Фрогмор-гаус неподалік Віндзорського замку.

З днем народження графа Вессекського, який сьогодні святкує свій 56-й день народження, – йдеться у привітанні.

Варто наголосити, що граф Едвард одружився з дружиною Софі 20 років тому. До шлюбу вона працювала у сфері зв'язків з громадськістю, а зараз підтримує чоловіка у королівських справах. Разом подружжя виховує двох дітей – 16-річну леді Луїзу та 12-річного Джеймса.