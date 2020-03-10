Актор серіалу "Ходячі мерці" покусав жінку

Новини шоу бізнесу:Схоже, нападник занадто сильно вжився в роль зомбі.

Американський актор Майкл Манді, який зіграв зомбі в серіалі "Ходячі мерці", був заарештований після нападу на жінку. Таблоїд The Sun повідомляє, що він побив і покусав свою жертву.

41-річна Беверлі Джексон і 52-річний Манді зустрілися в Ліверпулі 8 років тому, коли разом зі знімальною групою "Ходячих" він зустрічався з шанувальниками франшизи. Жертва повідомила, що спочатку Манді був галантним і навіть пообіцяв їй "квиток в шоу-бізнес". "Я закохалася в нього. Він був дуже привабливим і обіцяв допомогти мені потрапити в кіно. Але він ставав все більш і більш агресивним", - сказала вона.

Стосунки пари тривали до 2018 року, коли Манді вперше напав на жінку в готельному номері. "Він ударив мене по обличчю, вкусив мою кисть, руку і спину, вдарив мене ногою і викинув з кімнати", - розповіла Джексон.

У листопаді 2019 року Манді засудили і ув'язнили за напад, виписавши заборону наближатися до жертви, але після звільнення він порушив наказ і знову потрапив за грати. Актор має вийти з ліверпульської в'язниці в 2020 році, але його колишня зізналася, що боїться цього дня. "Він не зупиниться, поки я не помру", - сказала вона The Sun.

Манді знімався в "Ходячих мерцях" в 2011-2012 році, а також у фільмі "Політ" з Дензелом Вашингтоном.