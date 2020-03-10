Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Актор серіалу "Ходячі мерці" покусав жінку

Актор серіалу "Ходячі мерці" покусав жінку
15:19 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Схоже, нападник занадто сильно вжився в роль зомбі.

Американський актор Майкл Манді, який зіграв зомбі в серіалі "Ходячі мерці", був заарештований після нападу на жінку. Таблоїд The Sun повідомляє, що він побив і покусав свою жертву.

41-річна Беверлі Джексон і 52-річний Манді зустрілися в Ліверпулі 8 років тому, коли разом зі знімальною групою "Ходячих" він зустрічався з шанувальниками франшизи. Жертва повідомила, що спочатку Манді був галантним і навіть пообіцяв їй "квиток в шоу-бізнес". "Я закохалася в нього. Він був дуже привабливим і обіцяв допомогти мені потрапити в кіно. Але він ставав все більш і більш агресивним", - сказала вона.

Стосунки пари тривали до 2018 року, коли Манді вперше напав на жінку в готельному номері. "Він ударив мене по обличчю, вкусив мою кисть, руку і спину, вдарив мене ногою і викинув з кімнати", - розповіла Джексон.

Армані пожертвував 1,4 млн доларів на боротьбу з коронавірусом

У листопаді 2019 року Манді засудили і ув'язнили за напад, виписавши заборону наближатися до жертви, але після звільнення він порушив наказ і знову потрапив за грати. Актор має вийти з ліверпульської в'язниці в 2020 році, але його колишня зізналася, що боїться цього дня. "Він не зупиниться, поки я не помру", - сказала вона The Sun.

Манді знімався в "Ходячих мерцях" в 2011-2012 році, а також у фільмі "Політ" з Дензелом Вашингтоном.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зомби, Актор, Напад, Жінка, Ходячі мерці, Покусав, Майкл Манді.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся