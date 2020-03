Відомий італійський дизайнер Джорджіо Армані пожертвував 1,4 млн доларів на боротьбу з коронавірусом нового типу в Італії.

Як повідомляє Daily Mail, кошти переведені трьом лікарням в Мілані, римській лікарні Спалланцані та Агентству цивільного захисту.

В даний час співробітники компанії Armani в Мілані працюють вдома, на виробничих майданчиках тільки мінімальна кількість людей.

