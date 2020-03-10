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Армані пожертвував 1,4 млн доларів на боротьбу з коронавірусом

Армані пожертвував 1,4 млн доларів на боротьбу з коронавірусом
15:14 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Кошти переведені декільком італійським лікарням.

Відомий італійський дизайнер Джорджіо Армані пожертвував 1,4 млн доларів на боротьбу з коронавірусом нового типу в Італії.

Як повідомляє Daily Mail, кошти переведені трьом лікарням в Мілані, римській лікарні Спалланцані та Агентству цивільного захисту.

В даний час співробітники компанії Armani в Мілані працюють вдома, на виробничих майданчиках тільки мінімальна кількість людей.

Як повідомлялося раніше, показ Джорджіо Армані на Тижні моди пройшов без глядачів через спалах коронавіруса в Італії. Крім того, прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" перенесли на півроку через Covid-19.

Італійська блогерка К'яра Ферраньї пожертвувала гроші на боротьбу з коронавірусом

Нагадаємо, через коронавірус в Італії закриють всі гірськолижні курорти.

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Армани, Джорджио Армани, Хвороби, Коронавірус, Пожертвування.
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