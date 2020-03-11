Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Супермодель Ельза Госк засвітила тіло у білизні (Фото)

Супермодель Ельза Госк засвітила тіло у білизні (Фото)
11:05 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Іменита шведська модель славиться своїми відвертими публічними образами, участю у напівоголених зйомках та показах.

Ельза Госк ніколи не соромиться камери та з власної ініціативи позує для пікантних світлин. Так, вона вкотре поділилася еротичним кадром у самій білизні.

31-річна Ельза Госк увійшла у світ моди завдяки бренду Victoria's Secret. Струнку білявку радо затверджували на щорічні феєричні шоу, а світові модельєри прагнули, аби їхню колекцію дівчина представила публіці особисто. За зіркою слідкують мільйони модниць по всьому світу, адже вона беззаперечно завоювала статус ікони стилю своїми приголомшливими аутфітами. 

Так, на особистій сторінці Ельзи Госк в інстаграмі з'явилося чергове пікантне фото, на якому вона позує у розкішному комплекті білизни чорного кольору. Локацією для кадру стало улюблене місце моделі у власному будинку – сходи. Вона сміливо оголила підтягнутий живіт та бедра, приспустивши штани. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Got back to nyc and it’s summer here

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Загадкова білявка навіть для такого невимушеного фото не забула про макіяж. Вона підкреслила свою ангельську зовнішність нюдовою помадою та темними широкими стрілками. Знаменитість наголосила, що такому відвертому образу посприяла спекотна погода. 

Деніел Крейг прикрасив обкладинку відомого глянцю (Фото)

Повернулась до Нью-Йорка, а тут літо, – прокоментувала Ельза Госк.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Швеция, Нью-Йорк, Модель, Фото, Victoria's Secret, Ангел, Эльза Госк, Білизна, Оголена.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся