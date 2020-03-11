Супермодель Ельза Госк засвітила тіло у білизні (Фото)

Новини шоу бізнесу:Іменита шведська модель славиться своїми відвертими публічними образами, участю у напівоголених зйомках та показах.

Ельза Госк ніколи не соромиться камери та з власної ініціативи позує для пікантних світлин. Так, вона вкотре поділилася еротичним кадром у самій білизні.

31-річна Ельза Госк увійшла у світ моди завдяки бренду Victoria's Secret. Струнку білявку радо затверджували на щорічні феєричні шоу, а світові модельєри прагнули, аби їхню колекцію дівчина представила публіці особисто. За зіркою слідкують мільйони модниць по всьому світу, адже вона беззаперечно завоювала статус ікони стилю своїми приголомшливими аутфітами.

Так, на особистій сторінці Ельзи Госк в інстаграмі з'явилося чергове пікантне фото, на якому вона позує у розкішному комплекті білизни чорного кольору. Локацією для кадру стало улюблене місце моделі у власному будинку – сходи. Вона сміливо оголила підтягнутий живіт та бедра, приспустивши штани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Got back to nyc and it’s summer here Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 9 Мар 2020 в 3:35 PDT

Загадкова білявка навіть для такого невимушеного фото не забула про макіяж. Вона підкреслила свою ангельську зовнішність нюдовою помадою та темними широкими стрілками. Знаменитість наголосила, що такому відвертому образу посприяла спекотна погода.

Повернулась до Нью-Йорка, а тут літо, – прокоментувала Ельза Госк.