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Деніел Крейг прикрасив обкладинку відомого глянцю (Фото)

Деніел Крейг прикрасив обкладинку відомого глянцю (Фото)
11:00 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменитий голлівудський актор, головний герой фільмів про Джеймса Бонда Деніел Крейг дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про роботу в кіно.

Деніел Крейг готувався до прем'єри нової частини стрічки про Джеймса Бонда. Проте через спалах коронавірусу її перенесли на листопад 2020 року. Та виконавець ролі агента 007 не втрачає часу даремно. Він дає інтерв'ю світовим виданням та знімається у фотосесіях для відомих глянців.

52-річний актор прикрасив обкладинку популярного журналу GQ та позував у пікантній фотосесії для цього видання.

На опублікованих кадрах, Деніел позує з оголеним торсом та демонструє свої розкішні м'язи. Від нього в захваті мільйони жінок по всьому світу, а після цієї фотосесії, ймовірно, прихильників у Крейга побільшало.

 
 
 
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Daniel for the @gqaustralia magazine

Публикация от Daniel Craig Fan Account (@danielcraigfanacc)

Також актор дав велике інтерв'ю, в якому розповів, що не збирався знову з'являтися в ролі агента.

 
 
 
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Публикация от Daniel Craig Fan Account (@danielcraigfanacc)

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Я ніколи не хотів робити це знову. Не був упевнений, що ця робота дійсно варта того, щоб вкотре пройти через це. Я відчував фізичний занепад сил. Таким чином, перспектива ще одного фільму була нереальною. І ось чому між фільмом "007 Спектр" і новою картиною "Не час помирати" пройшло п'ять років, – поділився Деніел.

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Все по темі:

Кино, Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, GQ, Фото, Герой, 007, Глянец, Актор, Зйомка.
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