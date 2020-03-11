Деніел Крейг прикрасив обкладинку відомого глянцю (Фото)

Новини шоу бізнесу:Знаменитий голлівудський актор, головний герой фільмів про Джеймса Бонда Деніел Крейг дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про роботу в кіно.

Деніел Крейг готувався до прем'єри нової частини стрічки про Джеймса Бонда. Проте через спалах коронавірусу її перенесли на листопад 2020 року. Та виконавець ролі агента 007 не втрачає часу даремно. Він дає інтерв'ю світовим виданням та знімається у фотосесіях для відомих глянців.

52-річний актор прикрасив обкладинку популярного журналу GQ та позував у пікантній фотосесії для цього видання.

На опублікованих кадрах, Деніел позує з оголеним торсом та демонструє свої розкішні м'язи. Від нього в захваті мільйони жінок по всьому світу, а після цієї фотосесії, ймовірно, прихильників у Крейга побільшало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Daniel for the @gqaustralia magazine Публикация от Daniel Craig Fan Account (@danielcraigfanacc) 6 Мар 2020 в 3:51 PST

Також актор дав велике інтерв'ю, в якому розповів, що не збирався знову з'являтися в ролі агента.

Я ніколи не хотів робити це знову. Не був упевнений, що ця робота дійсно варта того, щоб вкотре пройти через це. Я відчував фізичний занепад сил. Таким чином, перспектива ще одного фільму була нереальною. І ось чому між фільмом "007 Спектр" і новою картиною "Не час помирати" пройшло п'ять років, – поділився Деніел.