Алекс Родрігес привітав Дженніфер Лопес із річницею заручин (Відео)

Новини шоу бізнесу:Відома голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес рік тому заручилася із колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.

Вчора, 9 березня, зіркова пара відзначила річницю з того дня, коли вони вирішили одружитися. Алекс привітав кохану та поділився зворушливим роликом.

Коханий Дженніфер неймовірний романтик. На своїй сторінці в інстаграмі чоловік поширив відео, на якому показав, як робив пропозицію, спільні світські виходи, захопливі кадри з подорожей, обійми, поцілунки, фото з концертів Лопес. І все це було під пісню Марвіна Гея My Girl.

Чоловік написав дуже чуттєве привітання, в якому висловив все своє кохання до жінки та захоплення нею.

Це сталося рік тому на Багамах. Ми були на пляжі, я опустився на одне коліно і поставив тобі запитання… Ти сказала: "Так". Дженніфер, кожна мить, проведена з тобою, – це благословення. Ти мій найкращий друг, моє натхнення, приклад для наслідування. Мені так пощастило бути з тобою. Спасибі, що зробила моє життя кращим. Я кохаю тебе, – підписав ролик Родрігес.

Дженніфер не залишилася осторонь та відповіла коханому не менш ніжними та щирими словами.

Це була мрія та, водночас, захоплююча реальність. Кожен день із тобою – це прекрасна пригода. Найкраще ще попереду, – написала Лопес.