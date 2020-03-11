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Гарві Вайштейн погрожував акторці Дженніфер Еністон

Гарві Вайштейн погрожував акторці Дженніфер Еністон
23:33 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Одіозного голлівудського продюсера визнали винним у двох сексуальних злочинах.

Проте суд не виніс остаточний вирок Гарві Вайштейну, а продовжує розглядати справу. Так, стало відомо, що він погрожував американській акторці Дженніфер Еністон через те, що таблоїди мали б оприлюднити її звинувачення у домаганнях.

Впродовж останніх тижнів зі заголовків світових ЗМІ не зникає ім'я Гарві Вайштейна, якому суд має винести вирок вже 11 березня Гарві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві: подробиці . Так, його визнали винним у незаконних діях сексуального характеру та зґвалтуванні. Проте у пресу просочуються нові деталі резонансної справи. Так, приводом для обговорення стала переписка продюсера зі своєю асистенткою.

Як повідомляє видання New York Times, помічниці вдалося з'ясувати, що 2017 року таблоїд National Enquirer мав оприлюднити матеріал, у якому Дженніфер Еністон звинувачувала Гарві Вайштейна у домаганнях під час зйомок трилера "Ціна зради" 2005 року. Продюсер відреагував на таку інформацію миттєво: "Джен Еністон треба вбити". 

Проте представники голлівудської акторки запевнили, що подібних випадків не ставалося, а сам Гарві Вайштейн ніколи не наближався до неї, аби обмацати. 

Дженніфер ніколи не залишалася з Гарві наодинці. У нас немає жодних коментарів, – заявили представники Еністон.

Крім того, у пресі з'явилася інформація, що продюсер-гвалтівник звертався за допомогою до свого брата Боба Вайнштейна у той момент, коли його кар'єра зазнала краху. Він лише підтримав жерт, яким завдав болю його одіозний родич: "Справжнє пекло – ось де твоє місце. Вважаю, бути тобою – це особисте пекло. Добре б тобі самому його відчути, але немає жодних шансів. Ти заслуговуєш довічного ув'язнення за дикість, аморальність і скоєні вчинки".

У чому звинувачують Гарві Вайнштейна?

Гучний секс-скандал за участю продюсера спалахнув у 2017 році. Тоді понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Серед них такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Ешлі Джадд та Ума Турман. Після оприлюднення перших заяв проти Вайнштейна в США почав активно діяти рух проти подібних злочинів #MeToo.

Гурт "Время и Стекло" розпався

Офіційно Гарві Вайнштейну висунули тільки три звинувачення. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує. Від неодноразово намагався відкупився від своїх жертв. Представники продюсера пропонували жертвам угоду на 30 мільйонів доларів. Їх мали отримати близько 30 відомих акторок та колишніх працівниць його студії The Weinstein Company.

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Все по темі:

Скандал, Дженнифер Энистон, Домагання, Обвинувачення, Сексуальні, Погрози, Гарві Вайштейн.
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