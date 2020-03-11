Наомі Кемпбелл подорожує в захисному костюмі від коронавірусу

Британська супермодель Наомі Кемпбелл настільки побоюється коронавірусу, що навіть наважилася змінити розкішний наряд на захисний костюм.
Фото зі своєї чергової поїздки вона опублікувала в Instagram.
"Безпека передусім", - підписала серію знімків Кемпбелл.
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Safety First NEXT LEVEL. Thank you @lindaevangelista Full video coming on my YouTube soon…
Супермодель з'явилася перед фанами не в розкішній сукні, а в захисному комбінезоні з капюшоном, широких окулярах та масці.
Наомі не забула й про латексні рукавички.