Наомі Кемпбелл подорожує в захисному костюмі від коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Супермодель вирішила максимально убезпечити себе від зараження коронавірусом.

Британська супермодель Наомі Кемпбелл настільки побоюється коронавірусу, що навіть наважилася змінити розкішний наряд на захисний костюм.

Фото зі своєї чергової поїздки вона опублікувала в Instagram.

"Безпека передусім", - підписала серію знімків Кемпбелл.

Супермодель з'явилася перед фанами не в розкішній сукні, а в захисному комбінезоні з капюшоном, широких окулярах та масці.

Наомі не забула й про латексні рукавички.