Асистентка Ембер Герд звинуватила акторку в насильстві

Відтепер у розгляді скандальної справи з'явилися нові деталі. Колишня асистентка Ембер Герд зізналася, що впродовж трьох років роботи піддавалася жорстокій поведінці.

Як повідомляє видання The Blast, Кейт Джеймс працювала особистою асистенткою Ембер Герд впродовж трьох років – з 2012 до 2015 року. Жінка стверджує, що за час своєї кар'єри вона допомагала багатьом іменитим особистостям в індустрії розваг. Проте саме співпраця з Ембер стала для неї негативним досвідом, адже вона відчувала психологічний тиск та постійно піддавалася образам з боку акторки.

Кейт Джеймс відверто зізналася, що її наставниця мала вибуховий характер та часто не могла контролювати свою злість. Помічниця пригадала, що у Різдво 2012 року авіакомпанія скасувала рейс через снігопад, проте все невдоволення зірка висловила Кейт, яка впродовж годин слухала крики Ембер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Never underestimate a woman in a suit. @unitednationshumanrights Публикация от Amber Heard (@amberheard) 2 Мар 2020 в 12:49 PST

Вона впадала в неконтрольовану лють, коли ніхто не міг сперечатися з нею, і навіть якщо я намагалася дати пояснення, я думаю, вона просто не чула мене, тому що була настільки зла. Неначе вона думала, що непередбачувані негаразди, які відбуваються у житті інших людей, її ніяк не обходять, – зауважила Кейт Джеймс.

Також вона зазначила, що у той час, як працювала з Ембер Герд, зірка вже почала стосунки з Джонні Деппом. Вона не стала розкривати ім'я свого обранця одразу, зневажливо називаючи його "старим чоловіком". Коли вона все ж наважилася розсекретити його і познайомила особисто, то асистентка була зачарована: "Мене вразило те, наскільки він був тихим і спокійним, майже трохи сором’язливим. Він був дуже приємний і чемний під час першої зустрічі".

Крім того, Кейт Джеймс зауважила, що акторка намагалася наслідувати свого коханого у всьому. Вона навіть відтворювала інтер'єр його будинку у своєму домі. Стосунки з Джонні Деппом змінили стиль одягу Ембер, яка почала сповідувати смаки світових ікон та додавала до свого гардеробу все більше епатажних речей.

Що відомо про розлучення Ембер Герд та Джонні Деппа?

Акторське подружжя Джонні Депп та Ембер Герд пробуло в шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насилля Скандал з Джонні Деппом триває: з’явилось відео його неадекватної поведінки з екс-дружиною , яку вона оприлюднила у престижному журналі. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в ексчоловіка 7 мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.

Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю ексдружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.