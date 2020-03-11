Джаред Лєто на вершині Рибальського мосту в Києві (Відео)

Американський актор, вокаліст групи Thirty Seconds to Mars Джаред Лєто розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, зняте під час однієї з поїздок у Київ.
"Одна з моїх улюблених речей під час поїздок до Києва – всі мости, якими я підіймаюся. Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким вони працювали вже 20 років... Це класне місце, і багато людей люблять проводити там час. Може бути, вони могли б перетворити його в парк? "Парк Лєто" звучало б добре", – написав музикант.
У ролику він підіймається на Рибальський міст.
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One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it
Зазначимо, що Джаред Лєто разом зі своїм гуртом Thirty Seconds to Mars приїжджав у Київ останній раз у липні 2019 року на фестиваль UPark.