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Джаред Лєто на вершині Рибальського мосту в Києві (Відео)

Джаред Лєто на вершині Рибальського мосту в Києві (Відео)
15:48 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:"Одна з моїх улюблених речей під час поїздок до Києва – всі мости, якими я підіймаюся", - заявив Джаред.

Американський актор, вокаліст групи Thirty Seconds to Mars Джаред Лєто розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, зняте під час однієї з поїздок у Київ.

"Одна з моїх улюблених речей під час поїздок до Києва – всі мости, якими я підіймаюся. Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким вони працювали вже 20 років... Це класне місце, і багато людей люблять проводити там час. Може бути, вони могли б перетворити його в парк? "Парк Лєто" звучало б добре", – написав музикант.

У ролику він підіймається на Рибальський міст.

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Зазначимо, що Джаред Лєто разом зі своїм гуртом Thirty Seconds to Mars приїжджав у Київ останній раз у липні 2019 року на фестиваль UPark.

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Instagram, Фото, Вершина, Київ, Джаред Лєто, Рибальський Міст.
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