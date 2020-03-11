Новини шоу бізнесу:Співачка Аліна Гросу прокоментувала чутки про свої пластичні операції.

24-річна артистка, яка вже вже встигла вийти заміж, в передачі Світське життя з Катею Осадчою, розповіла, чи дійсно вона вдавалася до послуг пластичних хірургів. Зокрема, в Мережі стверджували, що Гросу збільшувала груди і виправляла форму носа.

За словами зірки, у неї все натуральне і їй пощастило з генетикою. Хоча пропозиції від хірургів надходять регулярно.

«Дуже багато пластичних хірургів звертаються до мене, щоб я підписала з ними контракт, типу що це вони робили мені пластичну операцію і все так вдало вийшло. Але ні, мені не робили хірургічних втручань. Я люблю робити контурінг особи, щічки мої - не зовсім вилиці. Про груди. Подивіться на мою маму, я сама молюся, щоб мої груди не виросли такими великими, тому що я не зможу жити з ними. Ну і пуш-ап », - прокоментувала виконавиця.

Аліна також багато працює над своєю фігурою. Раніше вона розповідала, що постійно сидить на правильному харчуванні, займається спортом і танцями.

«Просто потрібно брати себе в руки, ставити собі за мету, і ця мета - подобатися собі. І це реально допомагає », - дала пораду співачка.