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Гомес і Ратаковскі вийшли в світ у вбранні від українського дизайнера

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Гомес і Ратаковскі вийшли в світ у вбранні від українського дизайнера
19:29 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Американська співачка Селена Гомес і топ-модель Емілі Ратаковскі були помічені в total-look від українського дизайнера Світлани Бевзи.

Все частіше світові зірки виходять у світ у вбранні українських дизайнерів. Так, 9 березня в ефір телеканалу NBC вийшов в ефір епізод програми The Kelly Clarkson Show, гостею якого стала американська співачка і актриса Селена Гомес. На ефір вона прийшла в total-look бренду Bevza.

Вона одягла в’язане боді і вовняні штани з розрізами з колекції осінь-зима 2020−2021, яка була показана в рамках New York Fashion Week.

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Крім того, американська топ-модель Емілі Ратаковскі обрала шолкову міні-сукню від бренду Bevza з колекції весна-літо 2020, яку також було показано раніше на тижні моди в Нью-Йорку. У сукні кольору шоколаду вона прийшла на телешоу Пізня ніч з Сетом Мейерсом на телеканалі NBC.

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Селена Гомес, Емили Ратаковски, Вбрання, Вбрання від українського дизайнера.
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