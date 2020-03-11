Гомес і Ратаковскі вийшли в світ у вбранні від українського дизайнера

Новини шоу бізнесу:Американська співачка Селена Гомес і топ-модель Емілі Ратаковскі були помічені в total-look від українського дизайнера Світлани Бевзи.

Все частіше світові зірки виходять у світ у вбранні українських дизайнерів. Так, 9 березня в ефір телеканалу NBC вийшов в ефір епізод програми The Kelly Clarkson Show, гостею якого стала американська співачка і актриса Селена Гомес. На ефір вона прийшла в total-look бренду Bevza.

Вона одягла в’язане боді і вовняні штани з розрізами з колекції осінь-зима 2020−2021, яка була показана в рамках New York Fashion Week.

Крім того, американська топ-модель Емілі Ратаковскі обрала шолкову міні-сукню від бренду Bevza з колекції весна-літо 2020, яку також було показано раніше на тижні моди в Нью-Йорку. У сукні кольору шоколаду вона прийшла на телешоу Пізня ніч з Сетом Мейерсом на телеканалі NBC.