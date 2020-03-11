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Джорджіо Армані пожертвував 1 мільйон євро на потреби хворих

Джорджіо Армані пожертвував 1 мільйон євро на потреби хворих
21:28 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменитий дизайнер пожертував гроші задля покращення лікування коронавірусу в Італії.

Італія перебуває у числі тих, хто найбільше постраждав від спалаху коронавірусу. Наразі Італія перебуває на карантині, понад 10 тисяч осіб інфіковані і 463 – померло. Усі заклади закриті, а пересування країною заборонено.

У Vogue UA повідомляють, що щедре пожертвування було зроблено дизайнером чотирьом різним лікарням по всій країні (три в Мілані), а також Protezione Civile (Департамент цивільного захисту, який є національним органом у Італії, що займається прогнозуванням, попередженням та управлінням надзвичайними ситуаціями).

Самі ж співробітники компанії Армані перебувають на тимчасовому карантині, більшість з них працює дистанційно, фабрики закриті і лише декілька людей приходять на виробництво. Зокрема, під час Тижня Моди в Мілані голова бренду Джорджіо Армані одним з перших відреагував на небезпеку поширення вірусу і провів закритий показ, без публіки, щоб не наражати нікого з глядачів на небезпеку.

Додамо, що на коронавірус у рідній країні також відреагувала знаменита фешн-блогерка К'яра Ферраньї, яка запустила краундфандингову кампанії зі збору коштів на потреби італійських лікарень, сума яких наразі налічує 3,6 мільйона. Зокрема, вона зі своїм чоловіком пожертувала 100 тисяч євро. Однак 11 березня зірка повідомила, що лікарні в Італії не готові до прийому такої кількості хворих, які щодня поступають з ознаками коронавірусу.

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Аби повністю пояснити ситуацію всім моїм прихильникам іноземцям, які сьогодні явно не розуміють ситуацію тут, в Італії… Лікарні не готові до всіх цих випадків, і лікарі та медсестри роблять усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості хворих. Але якщо кількість хворих не зменшиться, їм доведеться лікувати пацієнтів вибірково, виходячи з того, наскільки вони молоді та які шанси мають на одужання, – поділилась К'яра Ферраньї.

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Все по темі:

Джорджио Армани, Благодійність, Коронавірус, Коронавірус в Італії, Армані пожертвував 1 мільйон.
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