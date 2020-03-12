Селін Діон відмінила американське турне через симптоми у неї коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Співачка захворіла після концерту в Нью-Йорку.

У зв'язку з хворобою 51-річна Селін Діон змушена була відкласти концерти в рамках американського турне. З появою перших симптомів лікарі оглянули канадську співачку і перевірили її на наявність коронавіруса COVID-19. На щастя, результат Селін виявився негативним.

"У понеділок ввечері, на наступний день після завершення шести шоу в Нью-Йорку, Селін відчула симптоми застуди, - йдеться в повідомленні на її офіційній сторінці в Facebook. - Симптоми зберігалися у вівторок, і лікарі порекомендували їй відпочити протягом наступних 5-7 днів. Після перевірки лікарі прийшли до висновку, що її вірус не пов'язаний з COVID-19".

"Мені дуже шкода розчаровувати своїх фанатів у Вашингтоні і Піттсбурзі, - додала Діон в своїй заяві. - Я сподіваюся, що всі все розуміють".

Діон перенесла свої нью-йоркські шоу з березня на листопад 2020 року. Очікується, що її турне продовжиться 24 березня в Денвері, але далеко не всі фанати зраділи такій новині. "Не можу повірити, ти все ще в турі. Ніколи не думала скасувати концерти? Через вірус? - пишуть в коментарях. - Я трохи стурбований пандемією. Департамент охорони здоров'я говорить нам уникати великих зібрань... я не хочу пропустити концерт, але я також не хочу коронавірус".