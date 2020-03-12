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Сини Тома Хенкса розповіли про стан батьків

Сини Тома Хенкса розповіли про стан батьків
12:03 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Чет і Колін Хенкс заспокоїли фанатів, які переживають за життя 63-річного актора.

Сини Тома Хенкса і Ріти Вілсон розповіли фанатам про здоров'я своїх батьків після діагностики коронавірусу COVID-19. В Instagram і Twitter Чет і Колін Хенкс запевнили, що 63-річний актор і його дружина почуваються добре, і панікувати через їхню хворобу не варто.

"Так, це правда. Мої батьки заразилися коронавірусом. Божевілля, - розповів 29-річний репер Чет Хенкс. - Вони обидва зараз в Австралії, бо мій батько знімав там фільм. Я тільки що розмовляв з ними по телефону. Вони обидва в порядку. Вони не такі вже хворі і не турбуються про це. Вочевидь, вони виконують необхідні запобіжні заходи. Але я не думаю, що варто про щось занадтно турбуватися. Я ціную турботу кожного і добрі побажання, але я думаю, що все буде добре".

Незабаром після повідомлення Чета його брат Колін також розповів про своїх батьків в соцмережах.

 
 
 
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"Мої батьки отримують чудову допомогу в Австралії і, з огляду на обставини, почуваються добре і перебувають у гарному настрої, - написав 42-річний актор. - Незважаючи на те, що я перебуваю в Лос-Анджелесі і не бачив їх більше трьох тижнів, ми знаходимося в постійному контакті і впевнені, що вони повністю одужають".

Нагадаємо, що 12 березня Том Хенкс розповів в Instagram, що в Австралії у них з Ритою підтвердився позитивний результат на коронавірус.

Том Хенкс з дружиною заразилися коронавірусом

"Ми почувалися трохи втомленими, ніби ми були застуджені, і відчували деякий біль у тілі. У Ріти був озноб, який з'являвся і зникав. Невелика температура також. Ми пройшли тестування на коронавірус, і результати виявилися позитивними, - написав актор. - Що робити далі? У медичних чиновників є протоколи, яких необхідно дотримуватися. Ми, Хенкси, будемо тестуватися, спостерігатися і перебувати в ізоляції стільки, скільки потрібно громадській охороні здоров'я і безпеки".

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Все по темі:

Голливуд, Том Хэнкс, Актор, Соцмережа, Коронавірус, Стан здоров'я, Чет Хенкс, Колін Хенкс.
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