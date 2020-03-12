Харві Вайнштейн після винесення вироку висловився про рух #MeToo

11 березня Харві Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі за згвалтування і примус до орального сексу. Виступаючи перед судом, опальний кінопродюсер розповів про свої стосунки з жертвами і назвав кризою рух #MeToo в США. Повний текст його промови опублікувало видання Page Six.

"З жінками, які свідчили в суді, у нас може бути різна правда, але мені шкода вас усіх. Мені шкода всіх чоловіків і жінок, які проходять через цю кризу в нашій країні просто зараз, - сказав Вайнштейн. - Ви знаєте, рух [MeToo] почався переважно з мене, я був першим прикладом, і зараз звинувачують тисячі чоловіків. З'явилася ціла генерація речей, які ніхто з нас не розуміє".

Засуджений секс-злочинець сказав, що з його обвинувачками Мімі Хейлі і Джесікою Манн він підтримував "дружні відносини". Після зґвалтування в 2013 році Хейлі пропонувала йому пообідати, радилася з ним з робочих питань і просила запрошення на каннські прем'єри. Манн, в свою чергу, просила знайти їй роботу і відкрити доступ на ексклюзивні вечірки.

"Я не кажу, що вони погані люди. Я провів чудовий час з цими людьми. Я просто повністю збитий з пантелику, і я думаю, що всі чоловіки спантеличені через всі ці речі, - припустив Харві. - Я хвилююся за цю країну. Мене турбує повернення чорних списків, як в 1950-х, коли людей ув'язнювали, бо думали, що вони комуністи. Думаю, таке відбувається зараз по всій країні. Це неправильно. Всі зараз в якихось чорних списках".

Найбільшим жалем Вайнштейна стало те, що він більше ніколи не побачить своїх дітей.

"Моя [перша] дружина Єва і моя дружина Реджина нічого не знали про це. Я пішов на все, щоб приховати свої позашлюбні зв'язки; це було жахливо, що я зробив, і бачить Бог, якби я міг повернути все назад, я б це зробив. Я був невірний обом, і я просто не можу сказати вам, як погано я себе почуваю з цього приводу. Знаєте, я ніколи більше не побачу своїх дітей, і вони - все для мене в цьому світі, - сказав він. - Я дійсно відчуваю каяття в цій ситуації, я відчуваю це глибоко в своєму серці".