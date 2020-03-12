Леся Нікітюк розповіла, чи пробачила Олександру Педану його пранк

Новини шоу бізнесу:Телеведуча згадала той день, коли її розіграв друг і колега.

Український ведучий Олександр Педан розіграв колегу Лесю Нікітюк ще восени минулого року, проте телеведуча досі не може забути цей жорсткий пранк.

Про це зірка "Орла і Решки" розповіла в інтерв'ю "КП" в Україні". Дівчина зізналася, що для не ця тема дуже болюча. "Коли я до людей дуже сильно відкрита, довго з ними дружу, не розумію, навіщо так використовувати один одного. Це сприймається, як жорстке лицемірство", - говорить Леся.

"Це було трішечки несправедливо, враховуючи ті близькі дружні відносини, які були у нас з Сашком. Це історія мого життя - і коли я з ним їздила в маленькій маршрутці, і коли ми разом працювали, і коли були в КВН, і коли він нам допомагав як жіночій команді. Він був для мене одним з мотиваторів в житті. І якщо ми йдемо рука об руку, пліч-о-пліч, працюємо на одному каналі, мені чомусь здається, що це несправедливо було. Можна було якось легше розіграти. Але все було настільки несподівано, що я реально злякалася, як ніколи в житті", - зізналася Нікітюк.

Телеведуча розповіла, що зараз спілкується з Педаном, але "досада залишилася".

"Саша кожен раз, коли мене бачить, починає з фрази "тебе вже відпустило?" Але ми спілкуємося. Я кажу: "Саш, коли мене відпустить, я тобі подзвоню і скажу - мене відпустило", - говорить Леся.

Нагадаємо, вранці 24 жовтня Леся вийшла з дому і попрямувала до своєї машини, щоб поїхати на знімальний майданчик. На парковці Нікітюк побачила двох чоловіків: вони розпивали алкоголь, розклавши закуску на капоті її машини і сусіднього авто.

Телеведуча була в піднесеному настрої і навіть записувала Instagram-сторіз, сміючись над тим, що відбувається навколо. Але справа набула несподіваного обороту, коли раптово з'явився "власник" іншого авто. Далі була бійка, стрілянина, приїзд поліції й істерика Лесі Нікітюк.