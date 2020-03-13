Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Тіль Ліндеманн знайшов, як заробити на галасі навколо коронавіруса

Тіль Ліндеманн знайшов, як заробити на галасі навколо коронавіруса
02:04 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:На концерті в Москві музикант презентує унікальний мерч.

Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн завжди відрізнявся креативністю і умінням підкупити фанів черговою брендованою дрібничкою. Так, приїхавши до Москви з концертом сольного проекту Lindemann, музикант придумав, як заробити на галасі навколо коронавіруса.

Торгова марка музиканта Doctor Dick, під якою виходить його фірмова горілка та інший мерч, запропонував шанувальникам брендовані медичні маски. На них слоган, з яким Ліндеманн на початку березня заявився у Києві - "До біса коронавірус".

В особистих Інстаграм-сторіз музикант розповів, що ексклюзивні маски доступні лише на концертах у Москві, які відбудуться 15 березня.

Фото нового мерча вже облетіли Reddit і змусили шанувальників Ліндеманна заздрити. І це не кажучи вже про те, що в столиці Росії 15 березня музикант виступить двічі за день. Так Lindemann і організатори шоу вирішили обійти новий указ мера Москви Сергія Собяніна про скасування масових заходів через коронавірус.

"Ну вони знущаються. А як дістати таку маску, якщо ти не з Москви?", "Мені терміново потрібна така маска", "Два концерти за день, маски, що ще він придумає для Москви?" - нарікають в коментарях фани.

Леся Нікітюк розповіла, чи пробачила Олександру Педану його пранк

Ціна масок від Doctor Dick не уточнюється. Про це пізніше напевно розкажуть відвідувачі московських концертів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бизнес, Росія, Рамштайн, Тиль Линдеман, Коронавірус, Фанати.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся