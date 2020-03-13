Тіль Ліндеманн знайшов, як заробити на галасі навколо коронавіруса

Новини шоу бізнесу:На концерті в Москві музикант презентує унікальний мерч.

Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн завжди відрізнявся креативністю і умінням підкупити фанів черговою брендованою дрібничкою. Так, приїхавши до Москви з концертом сольного проекту Lindemann, музикант придумав, як заробити на галасі навколо коронавіруса.

Торгова марка музиканта Doctor Dick, під якою виходить його фірмова горілка та інший мерч, запропонував шанувальникам брендовані медичні маски. На них слоган, з яким Ліндеманн на початку березня заявився у Києві - "До біса коронавірус".

В особистих Інстаграм-сторіз музикант розповів, що ексклюзивні маски доступні лише на концертах у Москві, які відбудуться 15 березня.

Фото нового мерча вже облетіли Reddit і змусили шанувальників Ліндеманна заздрити. І це не кажучи вже про те, що в столиці Росії 15 березня музикант виступить двічі за день. Так Lindemann і організатори шоу вирішили обійти новий указ мера Москви Сергія Собяніна про скасування масових заходів через коронавірус.

"Ну вони знущаються. А як дістати таку маску, якщо ти не з Москви?", "Мені терміново потрібна така маска", "Два концерти за день, маски, що ще він придумає для Москви?" - нарікають в коментарях фани.

Ціна масок від Doctor Dick не уточнюється. Про це пізніше напевно розкажуть відвідувачі московських концертів.