Демі Роуз засвітила оголені груди (Фото)

Новини шоу бізнесу:Пишногруда модель Демі Роуз невтомно публікує гарячі фото.

Сексуальна на запальна Демі Роуз знає, як привернути до себе увагу та змусити активно обговорювати свою особистість в мережі.

Красуня-брюнетка з Британії ледь не щодня публікує еротичні фото з відпочинку, пікантних фотосесій та прогулянок. Зірка поділилася черговим відвертим кадром, на якому показала оголені груди.

На знімках пристрасна модель позує на фоні засніжених гір. Вона одягнена в червоні штани з чорними вставками по боках, а оголені груди прикрила широкими смугастими підтяжками. Такий образ гарно підкреслив пишні форми Демі Роуз. Шию моделі прикрашає довга сяюча підвіска, а на вухах видно мінімалістичні сережки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram l'art subtil de ne pas se soucier Публикация от Demi (@demirose) 11 Мар 2020 в 3:24 PDT

Волосся Демі рівно вклала, а на обличчі зробила ніжний макіяж, виділивши губи нюдовим блиском. Також серед аксесуарів її прикрашають великі чорні окуляри.