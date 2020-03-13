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Демі Роуз засвітила оголені груди (Фото)

Демі Роуз засвітила оголені груди (Фото)
10:22 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Пишногруда модель Демі Роуз невтомно публікує гарячі фото.

Сексуальна на запальна Демі Роуз знає, як привернути до себе увагу та змусити активно обговорювати  свою особистість в мережі.

Красуня-брюнетка з Британії ледь не щодня публікує еротичні фото з відпочинку, пікантних фотосесій та прогулянок. Зірка поділилася черговим відвертим кадром, на якому показала оголені груди.

На знімках пристрасна модель позує на фоні засніжених гір. Вона одягнена в червоні штани з чорними вставками по боках, а оголені груди прикрила широкими смугастими підтяжками. Такий образ гарно підкреслив пишні форми Демі Роуз. Шию моделі прикрашає довга сяюча підвіска, а на вухах видно мінімалістичні сережки. 

 
 
 
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l'art subtil de ne pas se soucier

Публикация от Demi (@demirose)

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Волосся Демі рівно вклала, а на обличчі зробила ніжний макіяж, виділивши губи нюдовим блиском. Також серед аксесуарів її прикрашають великі чорні окуляри. 

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Модель, Instagram, Фото, Шоу-биз, Оголила, Груди, Деми Роуз.
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