Юрій Ткач став ведучим нового сезону шоу "Розсміши коміка"

Новини шоу бізнесу:Прем'єра нового сезону відбудеться вже цієї суботи.

Прем'єра шоу відбудеться вже 14 березня.

Про це сказано на офіційній сторінці каналу "1+1" в Instagram. "Плануєш дивитися прем'єру "Розсміши коміка"? Відкриваємо ще одну таємницю нового сезону. Ведучим шоу стане позитивний Юрій Ткач", - сказано в пості.

Шоу "Розсміши коміка" вийде у вже знайомому глядачам, не просто розважальному, а й соціально спрямованому форматі. Гумористи об'єднаються в команди, представляючи конкретне місто, а гроші за сміх суддів будуть витрачати на реалізацію соціального проекту свого населеного пункту.

Шоу "Розсміши коміка" вийде у вже знайомому глядачам, не просто розважальному, а й соціально спрямованому форматі. Гумористи об'єднаються в команди, представляючи конкретне місто, а гроші за сміх суддів будуть витрачати на реалізацію соціального проекту свого населеного пункту. Якщо учасникам не вдасться розсмішити зіркових коміків, вони будуть змушені реалізувати соціальний проект, заради якого прийшли на шоу, з власних кишень.