Лобода здивувала неймовірно сексуальним образом (Фото)

Українська співака Світлана Лобода, яка давно живе і виступає в Росії, прийшла на передачу "Вечірній Ургант".
Знімок зі зйомок вона опублікувала у своєму Instagram.
Лобода вибрала для програми образ total red. Вона вдягла червоні штани, жилет і піджак, а на губи нанесла яскраво-червону помаду.
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не могу сказать, что этот цвет любимый , но , кажется он мне идёт .. что скажете ? Что любите носить?
Шию артистка прикрасила розкішним кольє.
"Не можу сказати, що цей колір улюблений, але, здається він мені личить", - підписала Лобода знімок.