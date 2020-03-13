Лобода здивувала неймовірно сексуальним образом (Фото)

Новини шоу бізнесу:Співачка вдягла червоні штани, жилет і піджак, а на губи нанесла яскраво-червону помаду.

Українська співака Світлана Лобода, яка давно живе і виступає в Росії, прийшла на передачу "Вечірній Ургант".

Знімок зі зйомок вона опублікувала у своєму Instagram.

Лобода вибрала для програми образ total red. Вона вдягла червоні штани, жилет і піджак, а на губи нанесла яскраво-червону помаду.

Шию артистка прикрасила розкішним кольє.

"Не можу сказати, що цей колір улюблений, але, здається він мені личить", - підписала Лобода знімок.