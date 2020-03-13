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Ніколь Кідман зворушливо привітала маму з Днем народження (Фото)

Ніколь Кідман зворушливо привітала маму з Днем народження (Фото)
12:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Вони так схожі: Ніколь Кідман показала маму.

Сьогодні у матері Ніколь Кідман - Джанелль Енн Кідман - День народження. Акторка вирішила привітати свою матір, опублікувавши спільне фото в Instagram.

На ньому дві прекрасні жінки сидять на вулиці серед зелені. Ніколь сидить трохи нижче, схилившись біля ніг матері.

"З Днем Народження, моя люба мамо. Я люблю тебе так сильно", - підписала фото Ніколь.

Зазначимо, що фото дуже зворушило шанувальників акторки.

 
 
 
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Happy Birthday to my darling Mumma. I love you so much. This photo is so US!

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

"З днем народження твою дивовижну маму. І дякуємо, що поділилися з нами трохи своїм життям і своєю любов'ю", "Неймовірно красива родина", "Це фото чудово, я можу почути сміх і радість у ньому", - написали фанати.

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Як повідомлялось раніше, HBO презентував другий тизер детективної драми "Відіграти назад" з Ніколь Кідман у головній ролі. У серіалі також зіграли Х'ю Грант, Дональд Сазерленд, Едгар Рамірес, Ноа Джуп, Лілі Рейб та інші.

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Все по темі:

Instagram, Николь Кидман, Фото, Мама, День народження, Схожість, Фанати.
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