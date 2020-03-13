Акторка Шерон Стоун прикрасила обкладинку глянцю (Фото)

Новини шоу бізнесу:Вічно молода зірка "Основного інстинкту" знялася з молодим красенем.

Зірка "Основного інстинкту" 62-річна Шерон Стоун знялася для індійської версії журналу Harper's Bazaar.

Вічно молода акторка показала кілька образів в розкішних пишних сукнях, а також більш стильний і стриманий лук в чорному комбінованому костюмі.

Зазначимо, що кілька знімків з цієї фотосесії Шерон Стоун опублікувала у своєму Instagram.

На деяких фото знаменитість позує разом з молодим чоловіком на мотоциклі.

Шанувальники поспішили засипати актрису компліментами: "Ви така прекрасна", "Краса і талант! Я обожнюю вас!", "Завжди гарна і стильна".