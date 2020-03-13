Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Ана де Армас знялася для Vanity Fair

Дивіться фото (4)
Ана де Армас знялася для Vanity Fair
12:14 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:31-річна актриса Ана де Армас, яка зіграла у фільмі Ножі наголо і стала новою дівчиною Бонда в майбутньому фільмі франшизи.

У фотосеті, знятому фотографкою Касс Берд, вона позувала в ніжних образах, створених за допомогою нарядів Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Valentino і Louis Vuitton.

Уродженка Куби Ана де Армас стала помітною, зігравши одну з головних ролей в комедійному детективі Ножі наголо. Тепер вона одна з найефективніших багатозадачних актрис Голлівуду: вона знялася у фільмі Не час помирати, 25-му фільмі про Джеймса Бонда, знімається в еротичному трилері Глибока вода з Беном Аффлеком, а також в Нічному клерку з Хелен Хант і в політичній драмі Серхіо. Крім того, темноволоса Ана зіграє Мерилін Монро в Білявці.

Нова дівчина Бонда говорить, що Голлівуд - "не моє життя, це моя реальність".

"У мене є чудові друзі, і тут зі мною сталися неймовірні речі, але стиль життя, відкритість і постійні ділові ситуації не для мене. Мені подобається говорити про життя і мистецтво, а також про дітей і домашніх тварин. Акторство - це те, що я люблю робити, але я не можу говорити про це весь час", - розповіла де Армас.

Фото

Актриса зазначає, що латиноамериканців в Голлівуді досі сприймають тільки використовуючи такі слова, як чуттєвість і вогонь: "Або "сексуальний з характером". І це те, ким ми є. В цьому немає нічого поганого, якщо акцентувати не лише на цьому. Ось що для мене проблема".

Фото

Ніколь Кідман зворушливо привітала маму з Днем народження (Фото)

У новому фільмі про Бонда, прем'єру якого перенесли через коронавірус, режисер Кері Фукунага написав роль Паломи спеціально для Ани. "Звісно, я стрибала від радості і була дуже схвильована. Але мені потрібно було бути впевненою, що я не поставлю під загрозу всю роботу, що не зіпсую все. Жінки Бонда завжди були, принаймні для мене, неслухняними", - говорить актриса.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (4)

Все по темі:

Актриса, Бонд, Vanity Fair, Ана де Армас, Дівчина, Фотозйомка, Кубинка.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся