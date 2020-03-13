Ана де Армас знялася для Vanity Fair

Новини шоу бізнесу:31-річна актриса Ана де Армас, яка зіграла у фільмі Ножі наголо і стала новою дівчиною Бонда в майбутньому фільмі франшизи.

У фотосеті, знятому фотографкою Касс Берд, вона позувала в ніжних образах, створених за допомогою нарядів Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Valentino і Louis Vuitton.

Уродженка Куби Ана де Армас стала помітною, зігравши одну з головних ролей в комедійному детективі Ножі наголо. Тепер вона одна з найефективніших багатозадачних актрис Голлівуду: вона знялася у фільмі Не час помирати, 25-му фільмі про Джеймса Бонда, знімається в еротичному трилері Глибока вода з Беном Аффлеком, а також в Нічному клерку з Хелен Хант і в політичній драмі Серхіо. Крім того, темноволоса Ана зіграє Мерилін Монро в Білявці.

Нова дівчина Бонда говорить, що Голлівуд - "не моє життя, це моя реальність".

"У мене є чудові друзі, і тут зі мною сталися неймовірні речі, але стиль життя, відкритість і постійні ділові ситуації не для мене. Мені подобається говорити про життя і мистецтво, а також про дітей і домашніх тварин. Акторство - це те, що я люблю робити, але я не можу говорити про це весь час", - розповіла де Армас.

Фото

Актриса зазначає, що латиноамериканців в Голлівуді досі сприймають тільки використовуючи такі слова, як чуттєвість і вогонь: "Або "сексуальний з характером". І це те, ким ми є. В цьому немає нічого поганого, якщо акцентувати не лише на цьому. Ось що для мене проблема".

Фото

У новому фільмі про Бонда, прем'єру якого перенесли через коронавірус, режисер Кері Фукунага написав роль Паломи спеціально для Ани. "Звісно, я стрибала від радості і була дуже схвильована. Але мені потрібно було бути впевненою, що я не поставлю під загрозу всю роботу, що не зіпсую все. Жінки Бонда завжди були, принаймні для мене, неслухняними", - говорить актриса.