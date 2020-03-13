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Як змінилися стосунки між Вільямом і Гаррі після скандалу з Мегзіт

Як змінилися стосунки між Вільямом і Гаррі після скандалу з Мегзіт
12:25 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Після повернення з Лондона принц Гаррі і Меган Маркл з 10-місячним сином Арчі планують жити в Каліфорнії, рідному штаті Меган, і Канаді.

Принц Вільям і принц Гаррі завжди вирізнялися міцною дружбою, але в останні роки їхній зв'язок помітно послабшав. Їхні стосунки охололи після того, як принц Вільям порадив молодшому братові не поспішати у стосунках із Меган Маркл.

Тепер же, коли герцог і герцогиня Сассекські з 31 березня не будуть виконувати обов'язків старших членів королівської сім'ї, стосунки між принцом Вільямом і принцом Гаррі ніколи більше не будуть такими тісними, як були, стверджує джерело в королівській родині видання People.

"Принц Гаррі налаштований дуже рішуче слідувати за своєю родиною", - сказав він. За його словами, він планує жити в Каліфорнії і Канаді разом із Меган Маркл і сином Арчі, - "І не має наміру відступати".

Принцам було 15 і 12 років відповідно, коли загинула їхня мати, принцеса Діана. За словами джерела, вона сподівалася, що вони назавжди збережуть близькі стосунки.

"Принцеса Діана завжди говорила: "Будь ласка, щоб не трапилося, пам'ятайте, що ви є одне в одного, я дуже хочу, щоб ви завжди трималися один за одного". Ясно, що довго це тривати не могло", - сказала Інгрід Сьюард, королівський біограф, яка знала покійну принцесу Діану.

Уважні шанувальники королівської родини помітили напруження у стосунках між принцом Вільямом і Кейт Міддлтон і принцом Гаррі і Меган Маркл під час їхньої зустрічі на урочистому богослужінні на честь Дня співдружності. На публіці пари лише стримано привіталися один з одним і, зайнявши свої місця, і не перекинулися жодним словом. При цьому обидві пари спілкувалися з принцом Едвардом і його дружиною графинею Софією, що сиділи поруч.

Ана де Армас знялася для Vanity Fair

Також глядачі, що уважно стежили за парами, помітили, що після церемонії у Вестмінстерському абатстві принци і їхні дружини не попрощалися один з одним.

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Калифорния, Канада, Конфликт, Гарри, Брати, Мегзит, Вільям.
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