Тіна Кунакі дружина Венсана Касселя знялася в рекламі H&M (Фото)

Новини шоу бізнесу:Молода дружина Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі взяла участь в зйомках нової рекламної кампанії H&M.

22-річна зірка стала однією з героїнь рекламного кампейну колекції Johanna Ortiz for H&M - колаборації популярного шведського бренду з колумбійським дизайнером Джоаною Ортіс.

На рекламних кадрах, автором яких виступив британський фотограф Метт Джонс, Кунакі з'явилася в яскравих весняних образах з лімітованої колекції, яка включила в себе 19 нарядів - жіночні легкі сукні, топи, шорти, спідниці, а також купальники.

Крім дружини Касселя, в зйомках реклами взяли участь перуанська модель Хуана Бурга і американська манекенниця Адот Гак.

"У Джоани Ортіс є дар створювати впевнені, барвисті дизайни, які змушують нас хотіти танцювати. Ця колекція - свято творчої історії Колумбії і її майстерності, а також можливість донести фірмову жіночність в стилі Джоани до наших клієнтів", - коментує H&M співпрацю з дизайнером.