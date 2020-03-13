Universal Studios у Голлівуді закриють через коронавірус

Новини шоу бізнесу:Через пандемію коронавірусу у світі довелося закрити один із найпопулярніших парків розваг у США та світі загалом Universal Studios.

У Каліфорнії вже закрили відомий всім туристам Діснейленд, а тепер повідомили про закриття ще одного розважального парку Universal Studios. Він не працюватиме з 14 по 28 березня. Проте зазначається, що Universal CityWalk, наповнений магазинами та ресторанами, залишається відкритим. Про це повідомляє видання Coming Soo

Це ще один крок до запобігання поширення пандемії коронавірусу у великих масштабах. Інфекція вразила більш ніж 100 тисяч людей по всьому світу і уряди держав намагаються робити все можливе для того, щоб убезпечити населення від захворювання.

У Сполучених Штатах Америки зафіксовано 1 762 випадки зараження та 41 смерть від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус.

Громадян закликають не панікувати, адже карантинні заходи вводяться для того, щоб зменшити кількість інфікованих.