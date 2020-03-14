Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії

Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
14:14 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Донателла Версаче оголосила, що пожертвувала 200 тисяч євро для відділення інтенсивної терапії лікарні Сан-Раффаеле у Мілані.

Спалах коронавірусу, який охопив весь світ, позначився не лише на здоров'ї громадян, а й на усіх сферах бізнесу. Так, численним модельєрам довелося шукати альтернативні сценарії для проведення показів у рамках Тижнів моди, які тривали у Європі під час перших проявів епідемії.

Тепер рятувати світ від коронавірусу стали ті, хто й сам зазнав збитків від стрімкого поширення недуги. Так, власниця модного дому Versace пожертвувала 200 тисяч євро – майже 6 мільйонів гривень – для покращення медичної галузі в Італії. Про свій внесок Донателла Версаче оголосила на особистій сторінці в інстаграмі.

У цей час важливо бути солідарними, підтримувати і допомагати всім, хто перебуває на передовій і щодня бореться, щоб врятувати сотні життів… Це час, коли нам, як суспільству, потрібно бути разом і піклуватися одне про одного,– зауважила Донателла в офіційній заяві.

Варто зазначити, що інфлюенсери та провідні особистості сучасної модної індустрії не вперше долучаються до фінансової допомоги для лікування коронавірусу. Зважаючи на те, що Італія опинилася на другому місці серед країн у всьому світі за масовістю зараження коронавірусом, більшість пожертвувань спрямовані для протидії захворюванню саме у цій державі.

Так, італійська блогерка К'яра Ферраньї та її чоловік днями пожертвували колосальну суму у розмірі 100 тисяч євро Італійська блогерка К'яра Ферраньї пожертувала 100 тисяч євро для боротьби з коронавірусом для створення нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле. Також знаменитий кутюр'є Джорджіо Армані пожертвував 1 мільйон євро Коронавірус в Італії: Джорджіо Армані пожертвував 1 мільйон євро на потреби хворих , щоб запобігти ще більшому розповсюдженню вірусу. Матеріальну допомогу від модельєра отримали три лікарні в Мілані та Департамент цивільного захисту.

Анна Сєдакова не зможе бачити доньку через коронавірус

Нагадаємо, станом на ранок 14 березня у світі зареєстровано вже 145 369 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, в Італії кількість хворих перетнула позначку 17 тисяч. У країні зафіксували 1 266 смертельних випадків від коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Донателла Версаче, Коронавірус, 200 тисяч євро, Боротьба з коронавірусом.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся