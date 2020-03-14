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Який найбільший страх у співачки Селени Гомес

Який найбільший страх у співачки Селени Гомес
14:28 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:З'явився він після розставання з Джастіном Бібером.

Через два роки після остаточного розриву з Джастіном Бібером 27-річна Селена Гомес ще одна: співачка не впускає у своє життя нових людей, довіряючи лише перевіреним друзям і членам сім'ї. Зараз поп-зірка повністю занурена в роботу над музикою і в розвиток свого нового косметичного бренду. Однак про особисте щастя Селена думає, але частіше в її голову лізуть песимістичні думки про самотність, інформує Ukr.Media.

Розмовляючи в одному з недавніх інтерв'ю про новий альбом і головну пісню Rare, Гомес поділилася побоюваннями. Як з'ясувалося, вона панічно боїться, що назавжди залишиться одна.

"Буває, коли я прокидаюся, відчуваю хвилювання: мені здається, що я назавжди залишилася одна. Починаю вмовляти себе і через 15 хвилин переконую, що у кожної людини на землі є своя друга половинка", — розповіла співачка.

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Розставання Селени і Джастіна було довгим і хворобливим, не кажучи вже про те, що воно співпало з важким періодом в житті Гомес.

"Трапляється, що закохані завдають один одному біль і відчувають певне задоволення, владу над людиною. Я досить сильна, щоб вийти з цієї гри", — додала Гомес.

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Все по темі:

Селена Гомес, Зирка, Стосунки, Життєвий страх.
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