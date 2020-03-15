Катерина Осадча закликає серйозно ставитися щодо епідемії коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Українська телеведуча Катя Осадча закликала українців уважно ставитися до свого здоров'я, дотримуючись гігієни, не забувати, що захворювання ліпше попередити

Українська телеведуча Катя Осадча закликала українців не повторювати помилок жителів Італії, які несерйозно поставилися до епідемії коронавирусу, а починати піклуватися про своє здоров'я вже зараз.

Знаменитість записала відеозвернення, в якому розповіла про прості способи профілактики.

"Мийте руки, намагайтеся не торкатися дверних ручок, кнопок і т.д, вірус на металевих поверхнях живе чи то не найдовше, до 12 годин. Звертайте увагу, чого ви торкаєтеся і дезінфікуйте руки. Коронавірус - небезпечний, тому краще робити максимум для вашої безпеки", - зазначила Осадча.

Телеведуча також порадила обмежити коло спілкування. "Так, всі ми працюємо, але після роботи краще поїхати додому. Не йти до закладу, не спілкуватися з друзями, краще зараз це зробити через месенджери або інтернет", - закликала Катерина. В кінці свого звернення Осадча побажала всім здоров'я.

У коментарях під постом телеведучу підтримали багато українців, в тому числі й ті, хто зараз проживає в Італії.

"Катя, ви на 100% праві. Я зараз проживаю в Італії, недалеко Риму. Всі до коронавірусу ставилися і справді не всерйоз, після роботи і на вихідних гуляли, по барах сиділи. Тільки коли почалася серйозна проблема, тільки тоді вже почали переживати" , - написала користувач під ніком oksana_khortyk.