Катерина Осадча закликає серйозно ставитися щодо епідемії коронавірусу

Українська телеведуча Катя Осадча закликала українців не повторювати помилок жителів Італії, які несерйозно поставилися до епідемії коронавирусу, а починати піклуватися про своє здоров'я вже зараз.
Знаменитість записала відеозвернення, в якому розповіла про прості способи профілактики.
"Мийте руки, намагайтеся не торкатися дверних ручок, кнопок і т.д, вірус на металевих поверхнях живе чи то не найдовше, до 12 годин. Звертайте увагу, чого ви торкаєтеся і дезінфікуйте руки. Коронавірус - небезпечний, тому краще робити максимум для вашої безпеки", - зазначила Осадча.
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Будемо здорові Важливо думати про себе і оточуючих. Мийте руки, старайтеся не торкатися дверних ручок, кнопок ітд, вірус на металевих поверхнях живе чи не найдовше, до 12 годин, звертайте увагу, чого ви торкаєтеся і дезинфікуйье руки. Коронавірус - небезпечний, тому краще робити максимум для вашої безпеки. Італійці застерігають не повторювати їх помилок і заздалегідь думати про своє здоров‘я. Чим можна зайнятися вдома? Тут безліч варіантів. Наприклад подивитися сьогодні Світське життя, ми виходимо за розкладом о 23:25. До зустрічі в ефірі 1+1. Будьте здорові #карантин #явдома
Телеведуча також порадила обмежити коло спілкування. "Так, всі ми працюємо, але після роботи краще поїхати додому. Не йти до закладу, не спілкуватися з друзями, краще зараз це зробити через месенджери або інтернет", - закликала Катерина. В кінці свого звернення Осадча побажала всім здоров'я.
У коментарях під постом телеведучу підтримали багато українців, в тому числі й ті, хто зараз проживає в Італії.
"Катя, ви на 100% праві. Я зараз проживаю в Італії, недалеко Риму. Всі до коронавірусу ставилися і справді не всерйоз, після роботи і на вихідних гуляли, по барах сиділи. Тільки коли почалася серйозна проблема, тільки тоді вже почали переживати" , - написала користувач під ніком oksana_khortyk.