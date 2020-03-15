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Лола зі "Школи" в прозорій білизні показала ідеальну фігуру

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Лола зі "Школи" в прозорій білизні показала ідеальну фігуру
10:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Підписники актриси прийшли у захват від її нових знімків.

21-річна актриса Єлизавета Василенко, відома за українським серіалом «Школа», порадувала фанатів новими сексуальними знімками в спідній білизні. Фото актриса виставила у своєму Instagram.

«Сумую, скоро до вас повернуся. А поки, ловіть красу», – зазначила вона у підписі до фото.

На нових фотографіях дівчина постала у сексуальній мереживній прозорій білизні чорного кольору, босоніж і у пальто, накинутому фактично на оголене тіло.

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Підписники актриси прийшли у захват від знімків і залишили безліч коментарів на кшталт: «Вау», «Богиня наша», «Оу, секс», «Напиши мені», «Вогонь», «Яка фігура», «Бомбалейло», «Чекаємо і сумуємо», «Бомба».

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Лола зі "Школи", Єлизавета Василенко, Фігура Єлизавети Василенко.
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