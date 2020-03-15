MARUV опублікувала знімки скандального кліпу і нарвалася на критику

Новини шоу бізнесу:Далеко не всім підписникам співачки сподобалися знімки.

Українська співачка MARUV показала ще кілька знімків зі зйомок скандального кліпу «Нова сила кіски». Фотографії епатажна співачка опублікувала у своєму Instagram.

«І остання доза шок-контенту», – зазначила вона у підписі до знімків.

Далеко не всім підписникам співачки сподобалися знімки: «Занадто велика дівчина для такого образу! На тлі інших – Гулівер», «Що там доброго, мавпи ви»,

Деякі з них скористалися ситуацією і висловили свою негативну думку про сам кліпі: «Що я тільки що послухала???», «Нова сила кіски» взагалі не зайшла пісня, взагалі нуль... Не знаємо, чому... на жаль.