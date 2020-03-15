Зірки українського шоу-бізнесу скасовували і переносли концерти через коронавірус

Новини шоу бізнесу:Турбуючись про здоров'я громадян, зірки перенесли заплановані виступи. Незабаром буде повідомленонові дати концертів.

На всій території України для протидії коронавируса офіційно ввели карантин

Кабінет міністрів ВВЕЛ з 12 березня для протидії коронавируса з Китаю, зірки українського шоу-бізнесу змушені скасовувати і переносить концерти.

Так, вчора оголосили про зміну дати виступів.

Сьогодні оголосили невтішні новини для фанатів співачки Alyosha, TAYANNA і група "Антитіла".

Так, артистка Alyosha в своєму Instagram повідомила, що змінює дати березневий туру.

Шкода, але безпека - цей найголовніше! Будьте здорові! Попереджати захворювання завжди краща, ніж лікувати. Сприймайте ситуацію з позитивом - тепер у нас є більше часу, який можна провести з рідними. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим близьким ", - написала виконавиця.

Виконавиця TAYANNA теж сподівалася на зустріч з фанами у Львові, Чернівцях, Рівному та Івано-Франківську.

"Друзі, з турботою про здоров'я і заради безпеки глядачів наші заплановані виступи в березні будуть перенесені. Дуже скоро ми повідомимо нові дати концертів. Слідкуйте за оновленнями! Бережіть себе!" - повідомила

А ось популярної групи «Антитіла» довелося навіть скасувати виступи за кордоном і перенести тур в Україні.

"Концерти в Європі, в зв'язку з введенням карантину на невизначений термін - скасовані. Нові дати концертів в Польщі і Чехії будуть оголошені пізніше, разом з анонсом північно-американського туру країнами США та Канади. Орієнтовний час проведення концертів осінь в 2020 році. В Україні ніяких скасувань! Шоу "Hello 2020" гарантовано відбудеться у всіх заявлених українських містах, але деякі концерти в інші дати! Всі квитки залишаються дійсними і вже відкрито продаж квитків на нові дати ", - повідомив група і розмістила дати виступів.