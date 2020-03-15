Скачать
Понеділок, 16.03.2020
У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
Шахтар сенсаційно програв Зорі
Шахтар сенсаційно програв Зорі
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті

Наталія Могилевська розповіла про ставлення до коронавірусу

Наталія Могилевська розповіла про ставлення до коронавірусу
12:56 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як їздила до Індії та отримувала там інтимні знання.

Наталія Могилевська приєдналася до числа тих українських знаменитостей, які закликали громадян берегти себе та не панікувати. Артистка також розповіла про недавню подорож до Індії. Всім цим Наталія поділилася з Катериною Осадчою у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

Виконавиця розповіла про враженнявід подорожі в Індію. Туди артистка їздила за інтимними знаннями.

Я там була п'ять днів на семінарі. Це величезні інтимні знання, які, думаю, використовуватиму усе життя! Але цей шлях, мабуть, для тих, кому вже за 60 років, – зізналася знаменитість.

Також Могилевська прокоментувала спалах коронавірусу в Україні та закликала прихильників дбати про себе та рідних.

Я впевнена, що треба бути обережними, але також я впевнена, що не потрібно піддаватися паніці. Треба розуміти, що 2 тисячі смертей від коронавірусу і 30 мільйонів – від СНІДу це велика різниця. В такому випадку знадобляться презервативи, а не тільки маски. Будьте обережними, – наголосила виконавиця.

Зірки українського шоу-бізнесу скасовували і переносли концерти через коронавірус

Для того, щоб вберегти себе від пандемії, необхідно дотримуватися простих правил особистої гігієни. Наше здоров'я та життя, залежить від нас самих.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Индия, Коронавірус, Наталія Могилевська, Інтимні знання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
02 Виготовлення антисептика в домашніх умовах
03 Ємець: Працювати мають лише аптеки та продуктові магазини
04 Топ-5 еротичних фільмів для пеергляду під час карантину (Відео)
05 Міністр освіти Франції: Коронавірус відступить після зараження 50-70% населення
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
Медична маска своїми руками
Медична маска своїми руками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся