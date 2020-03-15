Наталія Могилевська розповіла про ставлення до коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як їздила до Індії та отримувала там інтимні знання.

Наталія Могилевська приєдналася до числа тих українських знаменитостей, які закликали громадян берегти себе та не панікувати. Артистка також розповіла про недавню подорож до Індії. Всім цим Наталія поділилася з Катериною Осадчою у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

Виконавиця розповіла про враженнявід подорожі в Індію. Туди артистка їздила за інтимними знаннями.

Я там була п'ять днів на семінарі. Це величезні інтимні знання, які, думаю, використовуватиму усе життя! Але цей шлях, мабуть, для тих, кому вже за 60 років, – зізналася знаменитість.

Також Могилевська прокоментувала спалах коронавірусу в Україні та закликала прихильників дбати про себе та рідних.

Я впевнена, що треба бути обережними, але також я впевнена, що не потрібно піддаватися паніці. Треба розуміти, що 2 тисячі смертей від коронавірусу і 30 мільйонів – від СНІДу це велика різниця. В такому випадку знадобляться презервативи, а не тільки маски. Будьте обережними, – наголосила виконавиця.

Для того, щоб вберегти себе від пандемії, необхідно дотримуватися простих правил особистої гігієни. Наше здоров'я та життя, залежить від нас самих.