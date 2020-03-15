Королева Єлизавета покинула палац на час карантину

Новини шоу бізнесу:Єлизавета ІІ спішно покинула Букінгемський палац через коронавірус. Оточення британської монархині, якій незабаром має виповнитися 94 роки.

Він не такий велелюдний, як резиденція королеви, розташована в самому центрі Лондона. У Букінгемському палаці знаходиться дуже великий штат співробітників. До того ж, його щодня відвідує багато інших людей. Природно, в такому багатолюдному місці ризик зараження коронавірусом набагато вище, ніж у спокійному і малолюдному Віндзорському замку.

Тому вирішили, що Єлизаветі ІІ і її 98-річному чоловікові, принцу Філіпу, безпечніше перечекати цю напасть саме там. Адже обоє вони вже дуже немолоді і входять до категорії людей, які найбільш схильні до ризику летального результату. Незважаючи на те, що коронавірус отримав назву від слова “корона”, на монархів він діє так само, як і на їхніх некоронованих підданих.

На випадок, якщо ситуація з коронавірусом стане ще більш загрозливою, монарше подружжя відправлять на карантин іще далі – в їхній маєток Сандрингем, розташований у Норфолку. До речі, чоловік королеви вже там проживає в одному з котеджів.

При цьому оточення королеви закликає британців не панікувати: Єлизавета ІІ не хвора. Її просто не хочуть піддавати невиправданому ризику.

“Поки що не було конкретної загрози або позитивних тестів на вірус у кого-небудь, але ніхто не хоче ризикувати”, – повідомило неназване джерело із Букінгемського палацу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що королева Єлизавета ІІ нібито вже готова до того, щоб передати британську корону спадкоємцю. Однак перед цим вона хоче залагодити всі сімейні негаразди, яких накопичилося чимало.