Ольга Куриленко приголомшила, заявивши, що в неї коронавірус

Серед інфікованих є й популярна голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко.
Вона розповіла про своє захворювання на офіційній сторінці в інстаграмі та закликала шанувальників бути обережними та піклуватися про себе.
Коронавірус не оминає акторів, моделей, спортсменів та інших знаменитостей.
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Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус
Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом "Коронавірус". Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно! – написала в публікації Ольга.