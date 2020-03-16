Ольга Куриленко приголомшила, заявивши, що в неї коронавірус

Новини шоу бізнесу:Вірусна пневмонія, яку спровокував коронавірус, вже поставила під загрозу здоров'я та життя більш ніж 156 тисяч людей.

Серед інфікованих є й популярна голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко.

Вона розповіла про своє захворювання на офіційній сторінці в інстаграмі та закликала шанувальників бути обережними та піклуватися про себе.

Коронавірус не оминає акторів, моделей, спортсменів та інших знаменитостей.

Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом "Коронавірус". Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно! – написала в публікації Ольга.