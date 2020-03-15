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Леді Гага вирішила бути на карантині в безпеці від коронавірусу

Леді Гага вирішила бути на карантині в безпеці від коронавірусу
20:07 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Знаменита співачка та акторка Леді Гага долучилася до числа тих зірок, які підтримують карантин.

Зірка закликає всіх берегти себе та своїх рідних і по можливості самоізолюватися.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, змусила світових зірок скасувати свої виступи та втрутилася в їхні творчі плани. Тепер вони подорожують у захисних костюмах та масках, а деякі прийняли рішення відправитися на карантин, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Однією з таких знаменитостей стала Леді Гага, яка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про самоізоляцію.

Артистка зазначила, що прийняла рішення самоізолюватися після розмов з деякими лікарями та вченими. Співачка зізналася,що дуже хоче зустрітися з батьками та бабусями, проте вважає, що наразі це недоцільно робити, оскільки не хоче ризикувати їхнім здоров'ям.

"Найкорисніше, що ми можемо зробити – самоізолюватися, а не спілкуватися з людьми, які мають більше 65 років і великими компаніями",– заявила Леді Гага.

Виконавиця сказала, що проводить час вдома зі своїми собаками.

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"Я люблю тебе, світе, ми все це переживемо",– написала Леді Гага в публікації.

Зазначимо, станом на 15 березня коронавірусом заразилися 156 400 осіб по всьому світу. Хвороба забрала життя 5 833 людей. Одужали майже 74 тисячі осіб.

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США, Леди Гага, Карантин, Акторка, Коронавірус.
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