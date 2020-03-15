Леді Гага вирішила бути на карантині в безпеці від коронавірусу

Зірка закликає всіх берегти себе та своїх рідних і по можливості самоізолюватися.
Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, змусила світових зірок скасувати свої виступи та втрутилася в їхні творчі плани. Тепер вони подорожують у захисних костюмах та масках, а деякі прийняли рішення відправитися на карантин, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Однією з таких знаменитостей стала Леді Гага, яка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про самоізоляцію.
Артистка зазначила, що прийняла рішення самоізолюватися після розмов з деякими лікарями та вченими. Співачка зізналася,що дуже хоче зустрітися з батьками та бабусями, проте вважає, що наразі це недоцільно робити, оскільки не хоче ризикувати їхнім здоров'ям.
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So I talked to some doctors and scientists. It’s not the easiest for everyone right now but the kindest/healthiest thing we can do is self-quarantine and not hang out with people over 65 and in large groups. I wish I could see my parents and grandmas right now but it’s much safer to not so I don’t get them sick in case I have it. I’m hanging at home with my dogs. I love you world, we’ll all get through this. Trust me, I talked to God —she said we’re gonna be ok.
"Найкорисніше, що ми можемо зробити – самоізолюватися, а не спілкуватися з людьми, які мають більше 65 років і великими компаніями",– заявила Леді Гага.
Виконавиця сказала, що проводить час вдома зі своїми собаками.
"Я люблю тебе, світе, ми все це переживемо",– написала Леді Гага в публікації.
Зазначимо, станом на 15 березня коронавірусом заразилися 156 400 осіб по всьому світу. Хвороба забрала життя 5 833 людей. Одужали майже 74 тисячі осіб.