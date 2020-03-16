Демі Роуз показала пишні форми (Фото)

Новини шоу бізнесу:Спокуслива та пристрасна Демі Роуз вкотре ділиться з прихильниками відвертим фото.

Цього разу вона поширила кадр, на якому постає у вишуканій напівпрозорій сукні, демонструючи пишні сідниці.

Сексапільна зірка британського модельного бізнесу поширює гарячі знімки ледь не щодня. Вона знає, як привернути до себе увагу. Вміє захоплювати та дивувати. Демі Роуз є однією із найвідвертіших та найбільш затребуваних моделей сучасності. Її сторінка в інстаграмі наповнена еротичними та спокусливими фотографіями.

Запальна брюнетка вміє дивувати. На черговій фотографії модель позує у напівпрозорій чорній сукні на бретелях з мереживом. Вона демонструє на камеру спокусливі сідниці. Демі стоїть напроти дзеркала, то ж у ньому можна побачити її відображення та гарно підкреслені, за допомогою глибокого декольте, пишні груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @fashionnova fashionnovapartner Публикация от Demi (@demirose) 13 Мар 2020 в 2:38 PDT

Волосся знаменитість розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж у коричневих відтінках.

Таке вбрання підкреслило пікантні форми Демі Роуз та усю її сексуальність.