Юлія Саніна поділилась подробицями зйомок кліпу із Тіною Кароль (Відео)

Новини шоу бізнесу:Популярна українська виконавиця, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна нещодавно заспівала у дуеті з народною артисткою України Тіною Кароль.

Юлія Саніна та Тіна Кароль презентували пісню "Вільна", яка стала саундтреком до української стрічки "Віддана".

Така творча колаборація припала до душі прихильникам артисток та стала ще одним цікавим та незвичним дуетом у вітчизняному шоу-бізнесі. Юлія поділилася подробицями зі зйомок кліпу та розповіла про реакцію чоловіка Катерині Осадчій у програмі "Світське життя".

Кліп народних улюбленець вийшов дуже ніжним та, водночас, пристрасним.

Проте, Юлія зазначила, що такі почуття вирували не під час усього знімального процесу, а розпочалися за годину до того, як мала закінчитися зйомка.

Ми спочатку не поводилися так відверто. Це почалося десь за годину до кінця знімань. Там раз ручку поклала, два… А потім так сподобалося! Всі, хто стояли за кадром, кричали: "Давай, клас, давай більше!". Увесь менеджмент, в тому числі й мій чоловік Вал, їм сподобалося. Думаю, вони завелися більше, ніж ми, – розповіла Саніна.