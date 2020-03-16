Холостяк-10: церемонія вручення троянд

Новини шоу бізнесу:Проект покинули відразу 3 учасниці.

13 березня на телеканалі СТБ вийшов другий ефір десятого сезону романтичного реаліті "Холостяк". На другому тижні проект покинули відразу три учасниці.

З 25-річною Лєрою головний герой попрощався ще до церемонії троянд. Під час групового побачення Максу не сподобалися капризи дівчини, а також те, що вона проявила невдоволення в простій ситуації. "У нас не відбулося взаємодії. Внутрішнє "я" підказує, що нам не варто втрачати час", - пояснив своє рішення холостяк.

Далі була церемонія троянд. Не отримала заповітну квітку і 27-річна Лея - зірка реаліті "Екси".

Максу не подобається, що дівчина дуже відкрито демонструє свою зовнішність і запросив її на тет. У розмові з холостяком красуня зізналася, що всі зміни зі своїм тілом робила для чоловіків, але навіть не замислювалася, що її почнуть сприймати як секс-бомбу.

Разом з тим Лея заявила, що їй подобається увага і просто сидіти вдома вона не збирається. "У мені живе дві людини. З одного боку, хочеться бути дружиною, щоб на мене ніхто не дивився, а з іншого, - стає нудно. Що це я така гарна буду сидіти вдома", - заявила Лея.

Тоді Макс прийшов до висновку, що дівчина прийшла на "Холостяк", щоб просто показати себе. "Звідси вона піде на інший проект", - зауважив головний герой.

Третьою учасницею, яка покинула шоу, стала 27-річна Олена. Дівчина зібрала на проекті все призи, проте використовувати їх не поспішала. Під час першої вечірки проста дівчина з села отримала ключ від квартири Макса, а під час групового побачення виграла чекову книжку з бажаннями.

Однак Олена не скористалася ні однією перевагою. Тоді Макс вирішив, що дівчина не зацікавлена в ньому і відправив її додому. Після вильоту дівчина всі свої бонуси передала своїм суперницям: ключ - Дані, а чекову книжку - Даші.