Скачать
Понеділок, 16.03.2020
Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
Через карантин Україна не видає візи
Через карантин Україна не видає візи
Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів
Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів
Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики
Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики

Холостяк-10: церемонія вручення троянд

Холостяк-10: церемонія вручення троянд
10:01 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Проект покинули відразу 3 учасниці.

13 березня на телеканалі СТБ вийшов другий ефір десятого сезону романтичного реаліті "Холостяк". На другому тижні проект покинули відразу три учасниці.

З 25-річною Лєрою головний герой попрощався ще до церемонії троянд. Під час групового побачення Максу не сподобалися капризи дівчини, а також те, що вона проявила невдоволення в простій ситуації. "У нас не відбулося взаємодії. Внутрішнє "я" підказує, що нам не варто втрачати час", - пояснив своє рішення холостяк.

Далі була церемонія троянд. Не отримала заповітну квітку і 27-річна Лея - зірка реаліті "Екси".

Максу не подобається, що дівчина дуже відкрито демонструє свою зовнішність і запросив її на тет. У розмові з холостяком красуня зізналася, що всі зміни зі своїм тілом робила для чоловіків, але навіть не замислювалася, що її почнуть сприймати як секс-бомбу.

Разом з тим Лея заявила, що їй подобається увага і просто сидіти вдома вона не збирається. "У мені живе дві людини. З одного боку, хочеться бути дружиною, щоб на мене ніхто не дивився, а з іншого, - стає нудно. Що це я така гарна буду сидіти вдома", - заявила Лея.

Тоді Макс прийшов до висновку, що дівчина прийшла на "Холостяк", щоб просто показати себе. "Звідси вона піде на інший проект", - зауважив головний герой.

Третьою учасницею, яка покинула шоу, стала 27-річна Олена. Дівчина зібрала на проекті все призи, проте використовувати їх не поспішала. Під час першої вечірки проста дівчина з села отримала ключ від квартири Макса, а під час групового побачення виграла чекову книжку з бажаннями.

Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж (Відео)

Однак Олена не скористалася ні однією перевагою. Тоді Макс вирішив, що дівчина не зацікавлена в ньому і відправив її додому. Після вильоту дівчина всі свої бонуси передала своїм суперницям: ключ - Дані, а чекову книжку - Даші.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

СТБ, Проєкт, Холостяк 10, Церемонія Троянд, Учасниці, Вибувші.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії від коронавірусу помер футболіст Франсіско Гарсія
02 Виготовлення антисептика в домашніх умовах
03 Медична маска своїми руками
04 Українка повернулася з Іспанії - її госпіталізували
05 У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся