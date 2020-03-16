Актор Джуд Лоу незабаром стане батьком (Фото)

Новини шоу бізнесу:Дружина актора Філіпа Коен чекає первістка.

Відомий британський актор Джуд Лоу, який тільки нещодавно зізнавався, що мріє про спільну дитину з дружиною Філіпою Коен, виявляється вже зовсім скоро стане батьком.



Те, що 32-річна кохана актора вагітна стало відомо, завдяки знімкам, які потрапили в Мережу.

На фото, які були зроблені днями в Лондоні, пару застали під час прогулянки. На знімках Філіпа зображена у вільному одязі, під яким помітний невеликий вагітний животик.

Для дружини актора дитина стане первістком, а ось для нього шостою.

Так, від першого офіційного шлюбу з акторкою Седі Фрост з'явилися на світ сини Рафферті і Руді і дочка Айріс. Також актору дочку Софію 2009 року народила Саманта Берк, а в 2015 році актор став батьком дівчинки Ади, яку народила Кетрін Гардінг, повідомляє ТСН.

Про весілля Джуда Лоу і Філліп Коен стало відомо в травні минулого року. Цей шлюб став другим офіційним для актора.