Актор Джуд Лоу незабаром стане батьком (Фото)

Відомий британський актор Джуд Лоу, який тільки нещодавно зізнавався, що мріє про спільну дитину з дружиною Філіпою Коен, виявляється вже зовсім скоро стане батьком.
Те, що 32-річна кохана актора вагітна стало відомо, завдяки знімкам, які потрапили в Мережу.
На фото, які були зроблені днями в Лондоні, пару застали під час прогулянки. На знімках Філіпа зображена у вільному одязі, під яким помітний невеликий вагітний животик.
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Джуд Лоу станет отцом в шестой раз: радостной новостью актер поделился в своем интервью Daily Telegraph «Мои дети уже взрослые, а мне так хочется еще понянчиться с малышом!», – прокомментировал Лоу. На днях его заметили во время прогулки по Лондону вместе с супругой Филиппой Коэн, которая придерживала заметно округлившийся животик #JudeLaw #judelaw #PhillipaCoan #phillipaandjude #love #loveisintheair #pregnancy #pregnant #streetstyle #london #beauty #celebritynews #breakingnews #celeb #goodnews #newbaby #children #child #baby #fatherhood #parenthood #newsoftheday #happiness #happytogether #together #familygoals #romantic #family #beautifulcouple
Для дружини актора дитина стане первістком, а ось для нього шостою.
Так, від першого офіційного шлюбу з акторкою Седі Фрост з'явилися на світ сини Рафферті і Руді і дочка Айріс. Також актору дочку Софію 2009 року народила Саманта Берк, а в 2015 році актор став батьком дівчинки Ади, яку народила Кетрін Гардінг, повідомляє ТСН.
Про весілля Джуда Лоу і Філліп Коен стало відомо в травні минулого року. Цей шлюб став другим офіційним для актора.