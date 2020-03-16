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Дружина Джигана вперше прокоментувала скандал

Дружина Джигана вперше прокоментувала скандал
10:37 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Дружина українського реп-виконавця Джигана, який живе і працює в Росії, блогер Оксана Самойлова вперше прокоментувала проблеми в сім'ї.

Самойлова порушила мовчання і зробила публікацію в Instagram, розмістивши знімок із новонародженим сином Давидом, який з’явився на світ 18 лютого.

У підписі до зворушливого кадру дівчина вперше прокоментувала скандальні події, що відбулися з Джиганом напередодні під час перебування в реабілітаційному центрі, де він лікується від алкогольної та наркотичної залежності. Самойлова зазначила, що, незважаючи на те, що сталося, зараз вона має намір допомогти батькові своїх дітей впоратися із залежністю. Вона додала, що, всупереч чуткам, не планує позбавляти Джигана батьківських прав:

"Навіть не знаю з чого почати. Я б просто промовчала, але з огляду на те, що ситуація розгорнулася у всіх на виду, напевно якісь коментарі мені все-таки доведеться дати. По-перше хочу сказати що ні мене, ні дітей ніхто не бив! Батьківських прав я нікого не позбавляю. Як би там не було, зараз я повинна допомогти татові своїх дітей вибратися з біди. Що буде далі, я не знаю. Спасибі всім за підтримку та співпереживання", — написала вона.

 
 
 
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Даже не знаю с чего начать Я бы просто промолчала,но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду,наверно какие-то комментарии мне всё таки придётся дать. во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил !родительских прав я никого не лишаю . Как бы там ни было ,сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. -что будет дальше ,я не знаю Спасибо всем за поддержку и сопереживания

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Нагадаємо, 34-річний Денис Устименко-Вайнштейн, більш відомий під псевдонімом Джиган, шокував фанів, опублікувавши відео з реабілітаційного центру. У ролику видно, що артист збрив брови, а також перебуває в нестабільному психологічному стані.

Крім того, Джиган провів прямий ефір в Instagram, де нецензурно висловлювався при дітях і просив свою неповнолітню дочку Лею принести йому пива.

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Пізніше Самойлова розмістила сторіз, зізнавшись, що не хоче «прокидатися у цей світ».

У Джигана і Самойлової четверо дітей. Пара разом 12 років, сім з яких — в офіційному шлюбі.

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Скандал, Джиган, Майами, Пологи, Оксана Самойлова, Рехаб, Коментувати.
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