Демі Мур поділилась дитячим фото із шанувальниками (Фото)

Новини шоу бізнесу:Актриса позувала у ковбойському капелюсі.

57-річна американська кінозірка опублікувала в Instagram чорно-білий знімок, на якому вона зображена, будучи маленькою дівчинкою. Мур позувала в ковбойському капелюсі, верхи на коні.

"Маленька я", - підписала архівне фото зірка.

Актриса також залишила під фото хештег з назвою своїх мемуарів Inside Out (Навиворіт), випущених в 2019 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby me #fbf #insideoutbook Публикация от Demi Moore (@demimoore) 13 Мар 2020 в 9:27 PDT

Відомо, що в книзі, крім шокуючих фактів з життя Мур, також були опубліковані рідкісні кадри з її особистих фотоархівів, в числі яких - знімки, зроблені в дитячому і підлітковому віці, а також фото, зроблені на початку її кар'єри.