Деніел Редкліфф зізнався в причинах алкоголізму під час зйомок в "Гаррі Поттері"

Новини шоу бізнесу:Думки про майбутнє і глузування людей не давали молодому акторові спокою.

Деніел Редкліфф зізнався, що причиною його юнацьких проблем з алкоголем стали переживання про те, як складеться життя після закінчення франшизи "Гаррі Поттер". Актор, який кілька років зловживав спиртним, розповів про це в ефірі BBC Radio 4.

"Спочатку я думав, що погано, якщо я вийду і нап'юся. Я боявся підвищеного інтересу, адже це не просто п'яний хлопець, це: "О, Гаррі Поттер напився в барі", - згадує Редкліфф. - Це викликало у людей трохи глузливий інтерес. Їх це веселило. Щоб впоратися з цим, я пив більше, сильніше напивався, і так тривало кілька років".

За словами Деніела, найбільше він пив перед виходом останнього фільму "Гаррі Поттер і Дари Смерті", оскільки майбутнє здавалося йому невизначеним: "Я панікував, не знав, що робити далі - мені було недостатньо комфортно залишатися тверезим".

Хоча актор не вважає себе алкоголіком, він все ж визнає, що пияцтво стало для нього проблемою. Після першої спроби в 2010 році, Редкліфф повністю зав'язав в 2013 році. За тверезе життя він дякує підтримці родини і друзям на знімальному майданчику.