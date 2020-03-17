Пенелопа Крус і Вайнона Райдер встали на сторону Джонні Деппа в справі проти Ембер Херд

Новини шоу бізнесу:Актриси назвали Деппа добрим, люблячим і турботливим.

Джонні Депп продовжує судитися з колишньою дружиною Ембер Херд, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Підтримати 55-річного актора вирішили знамениті актриси Пенелопа Крус і Вайнона Райдер, з якою той зустрічався з 1989 по 1993 рік.

"Я знаю про заяви про насильство, які були оприлюднені протягом останніх кількох років колишньою дружиною Джонні Деппа Ембер Херд, - цитує свідчення Вайнони Райдер видання The Blast. - Я нікого не хочу називати брехуном, але з мого досвіду з Джонні неможливо повірити, що такі жахливі звинувачення є правдою".

48-річна зірка серіалу "Дувні дива" в 2016 році давала виданню TIME аналогічні коментарі: "Я знаю його тільки як дуже хорошого, люблячого, турботливого хлопця, який дуже, дуже захищає людей, яких любить".

45-річна Пенелопа Крус, яка познайомилася з Деппом, коли їй було 19, також заявила про його гарний характер. "Минуло багато років, і я не тільки знялася з ним в трьох фільмах, але і вважаю його хорошим другом. Я завжди була вражена його добротою, блискучим розумом, його талантом і особливим почуттям гумору", - написала вона в судових документах.

Херд і Депп одружилися в 2015 році. У травні 2016 року актриса звинуватила його в жорстокому поводженні. Депп спростував претензії, і в серпні 2016 року колишня пара врегулювала розлучення без суду. Обидва актори підписали угоди про нерозголошення, що забороняють їм публічно обговорювати свої стосунки, проте Херд продовжила наполягати на тому, що Депп бив і ображав її у шлюбі. У зв'язку з цим в 2019 році адвокати Деппа подали проти Херд позов за наклеп, і мають намір відсудити $ 50 млн.