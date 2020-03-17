Скачать
Вівторок, 17.03.2020
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус

Пенелопа Крус і Вайнона Райдер встали на сторону Джонні Деппа в справі проти Ембер Херд

Пенелопа Крус і Вайнона Райдер встали на сторону Джонні Деппа в справі проти Ембер Херд
03:40 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Актриси назвали Деппа добрим, люблячим і турботливим.

Джонні Депп продовжує судитися з колишньою дружиною Ембер Херд, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Підтримати 55-річного актора вирішили знамениті актриси Пенелопа Крус і Вайнона Райдер, з якою той зустрічався з 1989 по 1993 рік.

"Я знаю про заяви про насильство, які були оприлюднені протягом останніх кількох років колишньою дружиною Джонні Деппа Ембер Херд, - цитує свідчення Вайнони Райдер видання The Blast. - Я нікого не хочу називати брехуном, але з мого досвіду з Джонні неможливо повірити, що такі жахливі звинувачення є правдою".

48-річна зірка серіалу "Дувні дива" в 2016 році давала виданню TIME аналогічні коментарі: "Я знаю його тільки як дуже хорошого, люблячого, турботливого хлопця, який дуже, дуже захищає людей, яких любить".

45-річна Пенелопа Крус, яка познайомилася з Деппом, коли їй було 19, також заявила про його гарний характер. "Минуло багато років, і я не тільки знялася з ним в трьох фільмах, але і вважаю його хорошим другом. Я завжди була вражена його добротою, блискучим розумом, його талантом і особливим почуттям гумору", - написала вона в судових документах.

Актор Джуд Лоу незабаром стане батьком (Фото)

Херд і Депп одружилися в 2015 році. У травні 2016 року актриса звинуватила його в жорстокому поводженні. Депп спростував претензії, і в серпні 2016 року колишня пара врегулювала розлучення без суду. Обидва актори підписали угоди про нерозголошення, що забороняють їм публічно обговорювати свої стосунки, проте Херд продовжила наполягати на тому, що Депп бив і ображав її у шлюбі. У зв'язку з цим в 2019 році адвокати Деппа подали проти Херд позов за наклеп, і мають намір відсудити $ 50 млн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Суд, Голливуд, Джонни Депп, Пенелопа Крус, Эмбер Херд, Друзi, Вайнона Райдер, Підтримка, Насильство.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 Доведено, що якщо жінка розумна, то вона нестерпна
03 Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
04 Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
05 У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Не забудьте перейти на літній час
Не забудьте перейти на літній час
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся