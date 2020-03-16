Королівський тур скасовано

Новини шоу бізнесу:Королівська родина скасувала низку заходів, королева Єлизавета II продовжить давати за розкладом аудієнції.

Королівське подружжя внесло зміни в свій робочий графік. Через ситуацію з пандемією коронавірусу змінюється розклад роботи і членів британської королівської сім'ї.

Так принц Вельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла змушені були скасувати свій королівський тур, який повинен був розпочатися 17 березня і закінчиться 25 березня з зупинками в Боснії і Герцеговині, Республіці Кіпр і Йорданії.

"У зв'язку з ситуацією, яка розвивається з пандемією коронавірусу британський уряд попросив Їхню Королівську Високість відкласти весняний тур до Боснії і Герцеговини, Кіпру і Йорданії", - йдеться в заяві відомства. Зміни є і в графіку Її Величності королеви Єлизавети II.

Вона скасувала низку заходів, а ось аудієнції у Букінгемському палаці продовжить давати за розкладом.