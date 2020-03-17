Модель Victoria's Secret у соцмережі закликала всіх залишатися вдома

Відома нідерландська модель, "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд не залишилася осторонь новин про коронавірус. Знаменитість закликала прихильників дбати про себе та залишатися вдома.
Відомо, що новий вірус Covid-19 вражає як звичайних людей, так і знаменитостей. Від недуги потерпіли вже більш, ніж 169 тисяч осіб по всьому світу. Модель Victoria's Secret Ромі Стрейд опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі допис, в якому висловила свою думку щодо захворювання.
Знаменитість поширила фото, на якому позує в білому лазневому рушнику, сидячи у ванній кімнаті. Волосся зірка розпустила, а на обличчі зробила легкий природний макіяж. Її вуха прикрашають маленькі сережки-кільця.
Стрейд закликала усіх залишатися вдома задля того, щоб вберегти своє здоров’я та життя і своїх рідних від небезпеки.
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This morning I woke up realizing about how crazy this time is, how important it is to stay home now, not only for yourself but also for others, for your mom and dad, your grandma and grandpa.. it's time to take this seriously! let's take this time to reset, to remember what is important, reducing travel, enjoy time with your family, but also reconnect with yourself.. to think about what is really important for you.. please stay home, the only way our lives will get back to normal is if we do this together! It's hard for everyone, but who ever thought we could have such a big impact by staying home... let’s do this together!!!
"Цього ранку я прокинулася, усвідомлюючи, наскільки важливо залишатися вдома зараз, не тільки для себе, але і для інших: для мами й тата, бабусі і дідуся. Прийшов час поставитися до цього серйозно! Використаймо цей час, щоб перезавантажитися, згадати, що важливо. Скоротімо поїздки, проведімо час зі своєю сім'єю, але також відновімо зв'язок з самим собою. Подумайте про те, що дійсно важливо для вас",– написала в публікації Ромі.