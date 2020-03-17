Модель Victoria's Secret у соцмережі закликала всіх залишатися вдома

Новини шоу бізнесу:"Ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд у лазневому рушнику закликала всіх не виходити з дому.

Відома нідерландська модель, "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд не залишилася осторонь новин про коронавірус. Знаменитість закликала прихильників дбати про себе та залишатися вдома.

Відомо, що новий вірус Covid-19 вражає як звичайних людей, так і знаменитостей. Від недуги потерпіли вже більш, ніж 169 тисяч осіб по всьому світу. Модель Victoria's Secret Ромі Стрейд опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі допис, в якому висловила свою думку щодо захворювання.

Знаменитість поширила фото, на якому позує в білому лазневому рушнику, сидячи у ванній кімнаті. Волосся зірка розпустила, а на обличчі зробила легкий природний макіяж. Її вуха прикрашають маленькі сережки-кільця.

Стрейд закликала усіх залишатися вдома задля того, щоб вберегти своє здоров’я та життя і своїх рідних від небезпеки.

"Цього ранку я прокинулася, усвідомлюючи, наскільки важливо залишатися вдома зараз, не тільки для себе, але і для інших: для мами й тата, бабусі і дідуся. Прийшов час поставитися до цього серйозно! Використаймо цей час, щоб перезавантажитися, згадати, що важливо. Скоротімо поїздки, проведімо час зі своєю сім'єю, але також відновімо зв'язок з самим собою. Подумайте про те, що дійсно важливо для вас",– написала в публікації Ромі.