Скачать
Вівторок, 17.03.2020
Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям
ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям
Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020
Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020

Рейчел Меттьюз хвора на коронавірус

Дивіться фото (3)
Рейчел Меттьюз хвора на коронавірус
11:21 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новини шоу бізнесу:26-річна американська акторка заявила, що пройшла тест на коронавірус і її результати – позитивні.

Свій діагноз вона розсекретила в інстаграм-сторіс, розповівши, що останній тиждень провела в ізоляції. Крім того, знаменитість детально описала симптоми недуги, які їй довелося відчути.

Одне за одним голлівудські зірки та медійні особистості оприлюднюють результати пройдених напередодні тестів на коронавірус. Так, Рейчел Меттьюз опинилася серед числа тих знаменитостей, які наважилися боротися з хворобою публічно.

Сьогодні, 17 березня, на особистій сторінці в інстаграмі зірка найкасовішого мультфільма "Крижане серце 2" оголосила про свій діагноз – зараження коронавірусом. Вона зізналася, що останній тиждень провела в ізоляції й залишатиметься на карантині й надалі до того часу, поки лікарі не порадять вживати інших заходів: "Я почуваю себе краще". 

Крім того, Рейчел Меттьюз вирішила публічно розкрити всі симпоми захворювання, які вона відчувала на ранніх стадіях. Акторка зазначила, що наважилася до таких дій, аби вкотре власним прикладом нагадати кожному, що саме зараз той час, коли ми повинні бути відповідальними та дбати одне про одного.

Симптоми коронавірусу, які відчула Рейчел Меттьюз:

1 день: біль у горлі, головний біль та втома

2 день: легка лихоманка, жахливі болі в тілі, озноб, різкий біль у легенях, почався сухий кашель, немає апетиту

3 день: відсутність лихоманки, незначні болі в тілі, глибокий сухий кашель, задишка, велика втома, відсутність апетиту

4 день: симптоми менш відчутні, проте в легенях залишалася важкість та ускладнене дихання, втратила нюх і смак, немає апетиту

5 – 7 дні: симптоми залишалися незмінними

Що відомо про Рейчел Меттьюз?26-річна американська акторка прославилася тим, що знялася у головній ролі містичного фільма жахів "Щасливий день смерті", режисером якого виступив її дядько Крістофер Бо Лендон. Крім того, Рейчел Меттьюз з'явилася у другій частині популярного анімаційного фільму "Крижане серце". Вона озвучила героїню Honeymaren, яка стала подругою Ельзи.

Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус

У світі підтверджено майже 180 000 випадків зараження коронавірусом Covid-19. З них загинуло понад 7 тисяч людей, одужали – понад 78 тисяч. За межами Китаю Covid-19 уже забрав більше життів, ніж у Піднебесній. У США вчора, 16 березня, стартували клінічні випробування вакцини проти коронавірус. У тестуванні взяли участь 45 волонтерів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

Фильм, Коронавірус, Рейчел Меттьюз, Симптоми коронавірусу, Крижане серце.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 На сайті Верховної Ради з'явився законопроект про коронавірус
03 Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
04 Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
05 У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У &quot;Борисполі&quot; приземлився борт із українцями з круїзного лайнера Grand Princess
У "Борисполі" приземлився борт із українцями з круїзного лайнера Grand Princess
Верховна Рада ухвалила закон, який робить ліки доступнішими
Верховна Рада ухвалила закон, який робить ліки доступнішими
Карантин в Україні : Укргазбанк не припинить свою роботу
Карантин в Україні : Укргазбанк не припинить свою роботу
Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)
Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся